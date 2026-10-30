Caras News con Florencia Epelbaum y Lara Simone, programa completo: 30 de octubre del 2026

El viernes, en una nueva emisión de Caras News, Florencia Epelbaum y Lara Simone condujeron un programa que tuvo a la música como una de las grandes protagonistas. A través de Caras TV, el ciclo mostró imágenes de lo que fue el cumpleaños de Emilia Mernes y compartió detalles de su nuevo trabajo. Además, las conductoras analizaron el reciente lanzamiento de La Joaqui y Tiago PZK y sorprendieron al descubrir un dato que no pasó desapercibido.

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Por otra parte, Caras News presentó toda la información de la primera visita de Pitbull a Argentina. Asimismo, el programa de noticias de Caras TV acercó una selección de las mejores películas de terror para maratonear durante Halloween.

Caras News se emite de lunes a viernes a partir de las 12 horas por Caras TV, con la conducción de Florencia Epelbaum y Lara Simone. El ciclo ofrece una mirada actual de las principales noticias de espectáculos, la música, el cine y la televisión, con información, análisis y todo lo que querés saber de los acontecimientos que marcan la agenda de entretenimiento.