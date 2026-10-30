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Caras News con Florencia Epelbaum y Lara Simone, programa completo: 30 de octubre del 2026

Toda la información del mundo del espectáculo en Caras TV.

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El viernes, en una nueva emisión de Caras News, Florencia Epelbaum y Lara Simone condujeron un programa que tuvo a la música como una de las grandes protagonistas. A través de Caras TV, el ciclo mostró imágenes de lo que fue el cumpleaños de Emilia Mernes y compartió detalles de su nuevo trabajo. Además, las conductoras analizaron el reciente lanzamiento de La Joaqui y Tiago PZK y sorprendieron al descubrir un dato que no pasó desapercibido.

Mirá el programa completo de Caras News

Por otra parte, Caras News presentó toda la información de la primera visita de Pitbull a Argentina. Asimismo, el programa de noticias de Caras TV acercó una selección de las mejores películas de terror para maratonear durante Halloween.

Caras News se emite de lunes a viernes a partir de las 12 horas por Caras TV, con la conducción de Florencia Epelbaum y Lara Simone. El ciclo ofrece una mirada actual de las principales noticias de espectáculos, la música, el cine y la televisión, con información, análisis y todo lo que querés saber de los acontecimientos que marcan la agenda de entretenimiento.

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