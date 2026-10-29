Caras News con Florencia Epelbaum y Lara Simone, programa completo: 29 de octubre del 2026

Durante la emisión del jueves, Caras News, el programa de Caras TV conducido por Florencia Epelbaum y Lara Simone dedicó un segmento especial a repasar todos los detalles de lo que fue la tercera edición de los Premios Ídolos, el galardón que reconoció el trabajo de los creadores de contenido.

Mirá el programa completo de Caras News

A lo largo del programa de Caras TV, Florencia Epelbaum y Lara Simone analizaron los momentos más importantes de la gala y todos los looks que se vieron en el evento. Desde vestidos y trajes elegidos por los influencers para la celebración. Además, de toda la información de los estrenos de series y películas.

Caras News se transmite de lunes a viernes a partir de las 12 horas por Caras TV. El ciclo es conducido por Florencia Epelbaum y Lara Simone, quienes ofrecen diariamente una cita imperdible con las principales noticias del mundo del espectáculo, la actualidad de las celebridades, los eventos destacados, estrenos del cine y novedades vinculadas con la moda y la música.