Celeste Cid mostró lo grande que está su hijo Antón, que cumplió 10 años: “Qué divertido es verte crecer”

Celeste Cid compartió una serie de emotivas publicaciones en sus historias de Instagram para celebrar el cumpleaños número 10 de su hijo Antón. La actriz acompañó las imágenes con sentidos mensajes dedicados al niño, en los que expresó la felicidad que siente al verlo crecer y acompañar cada una de sus etapas.

Celeste Cid compartió emotivas fotos y palabras para festejar el cumpleaños de su hijo Antón

Celeste Cid publicó un recorrido por distintas fotografías de Antón cuando tenía alrededor de cinco años hasta el presente. Al comienzo compartió un álbum del 2021 para mostrar el crecimiento de su hijo y junto a las imágenes, escribió: “Felices 10 años al ecosistema más grande de mariposas en mi panza”.

Posteo de Celeste Cid por el cumpleaños de su hijo Antón//Instagram

Luego, Celeste compartió una imagen de Antón durmiendo plácidamente. La fotografía estuvo acompañada por otro mensaje lleno de ternura. “El de mis canciones favoritas y caritas de ensueño”, posteó la actriz y volvió a mostrar una escena íntima y cotidiana de la vida familiar, con la que conmovió a sus seguidores.

Posteo de Celeste Cid por el cumpleaños de su hijo Antón//Instagram

En otra publicación se observó al niño jugando con la sombra de su madre, mientras intentaba pisarla. La postal fue acompañada por un saludo especial. “Feliz cumple hijo, qué divertido es verte crecer y acompañar tus aventuras”, manifestó la interprete y reflejó el orgullo y el amor de Cid por el camino que transita Antón.

Posteo de Celeste Cid por el cumpleaños de su hijo Antón//Instagram

Celeste Cid reveló cómo es la personalidad de su hijo Antón

En un posteo para celebrar los cinco años de su hijo Antón, Celeste Cid reveló algunos aspectos de la personalidad de su hijo. Con un extenso y sentido mensaje, la actriz recordó cómo fue la llegada del pequeño y describió las características que lo distinguen desde sus primeros años de vida. “Te estaba esperando, pero aun así fue un arrebato imprevisto. Ya me había ido a dormir y ahí estabas... ni dándome casi tiempo a que me cambie y prepare todo para salir”, escribió la artista.

Celeste Cid con su hijo Antón//Instagram

Luego, Celeste describió al niño y destacó varios rasgos de su personalidad. “Niñito contundente, inquieto y sensible, torbellino de sensaciones”, expresó. Además, resaltó su particular manera de comunicarse y su carácter espontáneo: “La persona que más habla de todas las personas que conozco, poniendo caritas de monstruitos todo el día, pero pasándote de cama en el medio de la noche porque me extrañás”, mencionó.

Celeste Cid con su hijo Antón//Instagram

A través de esta publicación, Celeste Cid celebró no solo el cumpleaños número 10 de Antón, sino también su crecimiento y la relación de amor que construyen día a día. Las publicaciones rápidamente despertaron muestras de cariño y felicitaciones para el niño en su día especial.