Caras News con Florencia Epelbaum y Lara Simone, programa completo: 28 de octubre del 2026

Durante la emisión del miércoles de Caras News, Lara Simone realizó un repaso por todos los detalles de los Premios Ídolos, el galardón que reconoce a los mejores creadores de contenido del año. La conductora de Caras TV también, presentó la lista de nominados y las principales novedades de la plataforma.

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Además, Caras News por Caras TV mostró el nuevo trabajo de Lali Espósito junto a Miranda, titulado “Bailar o morir”, el primer single de Bom, un álbum colaborativo que saldrá a la luz el 3 de noviembre del 2026.

Por otra parte, el ciclo de noticias abordó los nuevos adelantos de Netflix y otros estrenos del mundo del cine y el mundo del espectáculo. Caras News se emite de lunes a viernes a partir de las 12 horas por Caras TV con la conducción de Florencia Epelbaum y Lara Simone.