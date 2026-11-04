Caras News con Florencia Epelbaum y Lara Simone, programa completo: 4 de noviembre del 2026

El miércoles, Caras News conducido por Florencia Epelbaum y Lara Simone por Caras TV, presentó un completo repaso por las novedades más destacadas del mundo del espectáculo. Durante la emisión, el programa brindó detalles sobre los shows de Margarita y el nuevo disco de Lali Espósito y Miranda. Además, adelantó el siguiente paso de Chapeaux, la banda surgida de Popstars.

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El ciclo de Caras TV incluyó un recorrido por los estrenos en el teatro y las nuevas series y películas. Como parte de la agenda informativa, Caras News, también mostró las declaraciones de los artistas que se solidarizaron con las trabajadores trans agredidas por un grupo de jóvenes en Palermo.

Caras News se emite de lunes a viernes a partir de las 12 horas por Caras TV, con la conducción de Florencia Epelbaum y Lara Simone. El programa ofrece diariamente información sobre nuevos lanzamientos, música, televisión, teatro, cine, espectáculos y mucho más.