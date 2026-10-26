Lejos de la moda, Ingrid Grudke lanzó su nuevo negocio dedicado a su mamá

El universo de las pasarelas quedó por un momento en segundo plano para darle lugar a una de las costumbres más arraigadas de la Argentina. Ingrid Grudke decidió dar un giro en su camino profesional y volcó su energía en un proyecto comercial que nace desde lo más profundo de su historia familiar.

Ingrid Grudke lanzó su marca de yerba mate

Nacida en la provincia de Misiones, la modelo apostó por la producción y comercialización de su propia marca de yerba mate, bautizada como "La Oma", un tributo directo a su madre y a los años vividos en su provincia natal. De esta manera, se suma a una tendencia en la que otras figuras del medio también incursionan en el rubro, como es el caso de Zaira Nara, quien cuenta con su propia marca de la infusión.

Ingrid Grudke y un homenaje íntimo

La noticia se conoció a través de las redes sociales de Ingrid Grudke, donde compartió con sus seguidores la emoción de este lanzamiento tan especial. En su cuenta oficial de Instagram, la empresaria explicó con total sencillez el verdadero motor de la iniciativa: "Yo solo pensaba en un simple reconocimiento a mi mamá por todo lo que me enseñó y su amor por la chacra, por sus diferentes plantaciones". El proyecto comenzó como un relato sobre su vínculo con la planta de la yerba mate, algo que nació en el corazón de la tierra colorada guaraní y que con el tiempo se transformó en una tradición profundamente nacional.

Así presentó el proyecto en redes sociales

La respuesta del público superó todos los cálculos iniciales. Sobre este éxito inesperado, la empresaria reconoció: "Hice un estudio de mercado antes de sacar este producto, ¡pero me falló! Porque me superó a mí, a mi equipo de trabajo, a mi familia y a mis amigos que hicieron propio este proyecto". Además, admitió que se encuentra completamente desbordada de felicidad y aclaró que, aunque le encantaría regalar el producto a cada uno de sus seguidores, prefiere cuidar una economía de la cual dependen muchas familias trabajadoras.

Ingrid Grudke: Entre chacareros, tareferos y el cariño cotidiano

La propuesta comercial se encuentra disponible en su tienda web oficial y ofrece tanto paquetes tradicionales de medio kilo como presentaciones familiares de cinco kilos. En este camino, Ingrid Grudke destacó el esfuerzo diario de toda la cadena productiva que sostiene la economía regional.

Las presentaciones de los productos de Ingrid Grudke que se venden online

"Acá estoy junto a ustedes, pequeños y grandes productores, fanáticos de nuestra yerba mate, planta autóctona de esta región, árboles que abrazan muchas familias con historias propias, únicas y son el sustento y tanto más", señaló, enviando un saludo especial a chacareros, tareferos, secadores y vendedores del sector.

Lejos de los flashes y las pasarelas, el proyecto de Ingrid Grudke cierra el círculo perfecto allí donde todo empezó. Cada paquete de yerba refleja las enseñanzas cotidianas y el respeto por la tierra que su mamá le inculcó desde pequeña en Misiones, transformando un recuerdo familiar en un legado vivo que hoy comparte con todo el país.