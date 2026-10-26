Marlene, la esposa de Ricardo Montaner: “A los 62 años tengo más planes que recuerdos”

Marlene, la esposa de Ricardo Montaner, cumplió 62 años y eligió celebrar la fecha con una reflexión personal sobre su vida. A través de sus redes sociales, explicó que no disfruta de los festejos multitudinarios y que prefiere vivir su cumpleaños de una manera más íntima: “A mí no me gusta festejar el cumple con fiestas, gentío, ruido, me gusta que sea pasito, como más pa’dentro que pa’fuera”, escribió.

Marlene Rodríguez cumplió 62 años

Sin embargo, dejó en claro que eso no significa que no quiera celebrar. Por el contrario, siente que tiene muchos motivos para hacerlo y que todavía le quedan proyectos por concretar: “Quiero celebrar porque tengo 62 años llenos de memorias y vividos intensamente, celebrar que a los 62 tengo más planes que recuerdos”, expresó en una publicación en la que repasó los aspectos de su vida que considera más valiosos.

Los motivos que Marlene tiene para celebrar sus 62 años

En su mensaje, Marlene enumeró las razones por las que se siente agradecida en esta etapa: “Estoy viva, sana yo y mi familia”, escribió, antes de mencionar también a sus hijos, sus nietos, sus hermanas y sus amigas. Para ella, celebrar el cumpleaños implica reconocer todo lo que forma parte de su presente y no solamente el paso del tiempo.

Los motivos de Marlene Rodríguez para celebrar la vida

“Celebrar mi trabajo, que me apasiona, celebrar a quienes me pones cerca y a quienes me quitas”, señaló. En ese sentido, destacó tanto a sus amistades de siempre como a aquellas que se fueron sumando a su vida. Su publicación funcionó así como un repaso de las experiencias y relaciones que valora, sin dejar de mirar hacia lo que todavía desea vivir.

La fe de Marlene y su manera de entender la vida

La relación con Dios atraviesa buena parte del mensaje de cumpleaños. Marlene expresó su convicción de que su historia no está marcada por casualidades y que cada aspecto de su vida responde a un propósito. Para explicarlo, recordó incluso una anécdota familiar relacionada con su nacimiento. Según contó, sus padres estaban en el cine cuando comenzaron los dolores de parto y mencionó que la película que estaban viendo era de Lee Preshel. “¿Será por dónde decidió Dios que empezara el parto que me dediqué a eso?”, se preguntó.

Marlene Rodríguez junto a su familia

También habló de su manera de reconocerse a sí misma y de identificar aquello que necesita cambiar. “Me gusta como soy porque Él me hizo a mano, nada es al descuido”, escribió. Y, al referirse a los aspectos de su personalidad que no siempre le gustan, explicó que le pide a Dios que la devuelva a su "diseño" original: “Lo que chilla en mí es por ponerme de inventora”, expresó.

Su historia de amor con Ricardo Montaner y la familia que construyeron

Entre los motivos que Marlene eligió para celebrar sus 62 años, su matrimonio con Ricardo Montaner ocupó un lugar destacado. Al enumerar aquello que agradece de su vida, describió cómo es su relación: “Casada con un tipo que me ama y que se ha dedicado a mí”, escribió. La mención formó parte de un balance en el que también reconoció el valor de compartir su presente con las personas que quiere.

El legado de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez

“Celebro porque amo mucho y porque me aman mucho también”, aseguró. Y añadió un deseo que extendió más allá de su círculo cercano: “Y los que no, ojalá y nos amemos porque a eso estamos llamados”. Hoy a sus 62 años, Marlene eligió poner el foco en todo lo que construyó y en las posibilidades que todavía tiene por delante.