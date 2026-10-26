Adiós a los tacos altos: Pampita impone los mocasines y reinventa el estilo preppy

La moda urbana y el confort encuentran un punto de encuentro inigualable cada vez que Carolina "Pampita" Ardohain comparte sus elecciones de estilo. En una de sus recientes publicaciones en redes sociales, la conductora sorprendió a sus seguidores con un conjunto de impronta colegial renovada que deja de lado los tradicionales stilettos para apostar de lleno por la comodidad de los zapatos planos. Con una locación clásica de fondo y una sonrisa radiante, demostró una vez más por qué encabeza las listas de referentes de la moda.

Pampita con camisa y falda plisada con el mismo estampado a rayas

El look de Pampita: Rayas, sastrería liviana y frescura

Para esta ocasión, Pampita eligió un conjunto de dos piezas compuesto por una camisa corta de diseño crop con solapas y mangas ligeramente abullonadas, acompañada por una falda plisada a tono. Las prendas destacaron por un sutil patrón de rayas verticales en tonos pasteles, principalmente rosa y celeste, que aportaron una luminosidad única a su rostro. La elección de textiles livianos y cortes juveniles funcionó a la perfección para lograr una estética veraniega, descontracturada y sumamente chic que resalta su silueta sin perder la elegancia cotidiana.

Pampita optó por tonos pasteles

La propuesta se alinea de lleno con la tendencia del "athflow", concepto que fusiona la comodidad de las prendas deportivas y relajadas con la elegancia pulida de la alta costura. Lejos de los vestidos de gala o los equipos de noche formales, la modelo abraza esta corriente en su versión más sofisticada, demostrando que las prendas básicas pueden transformarse por completo según la combinación y la actitud con la que se lleven en el día a día.

Beauty look y complementos de Pampita: Naturalidad al poder

En cuanto al beauty, Pampita optó por la consigna de que menos es siempre más. Llevó el cabello recogido en una colita baja y prolija, con algunos mechones sueltos que enmarcaron sus facciones de manera armónica. El maquillaje mantuvo una línea sutil y luminosa, con tonos tierra en los ojos y labios en acabado nude, realzando su belleza natural sin estridencias ni excesos innecesarios.

Pampita eligió mocasines destalonados

Como complementos, eligió unos pequeños pendientes metálicos y dejó que el protagonismo absoluto recayera en sus manos y pies, donde lució una manicura prolija en tono rojizo que contrastó sutilmente con la paleta pastel del conjunto. Esta atención al detalle confirma que cada elemento del estilismo fue pensado al milímetro para lograr un equilibrio visual impecable, donde los accesorios acompañan sin competir con el vestuario principal.

El triunfo del estilo preppy sin tacos by Pampita

El gran atractivo del estilismo residió en los zapatos. Pampita combinó su conjunto de inspiración colegial con unos mocasines destalonados de cuero en tono suela, adornados con un delicado aplique metálico dorado en el empeine. Esta alternativa moderna al clásico mocasín cerrado aportó frescura y facilitó una transición cómoda hacia los meses de calor.

Pampita logró un look preppy con mocasines

Con esta elección, la modelo redefinió el concepto del estilo preppy tradicional, demostrando que las faldas tableadas y las camisas sastreras se llevan muy bien con calzado plano. Así, Pampita prioriza el confort sin resignar una pizca de sofisticación y confirma que las zapatillas y los tacos altos ya no tienen el monopolio de la elegancia urbana moderna.