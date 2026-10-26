Valeria Mazza a los 54 años: “Intento comer variado y sano, pero si un día sacan helado, no me lo pierdo”

Instalada en Buenos Aires y con una sólida familia formada junto a su esposo Alejandro Gravier y sus cuatro hijos, Valeria Mazza transita una etapa de plena madurez donde equilibra sus proyectos profesionales con su rol de madre y compañera. Lejos de dietas imposibles, la reconocida empresaria y referente de la moda mantiene una relación relajada con su imagen pública, apostando siempre al sentido común, el disfrute cotidiano y la constancia para cuidar su bienestar.

Valeria Mazza y su postura ante las exigencias del mundo de la moda

Valeria Mazza: Equilibrio sin culpas ni prohibiciones

Al mundo de la moda generalmente se lo relaciona con las restricciones sin embargo Valeria Mazza defiende una alimentación flexible basada en la compensación inteligente. En una entrevista concedida al medio español La Vanguardia, la empresaria explicó su filosofía con total franqueza: “Yo me doy caprichos, pero después compenso; si sé que un día he comido de más, al otro día trabajaré más en el gimnasio y me cuidaré más con la alimentación”.

Valeria Mazza una de las super models de los 90 a nivel internacional

Esta perspectiva le permite disfrutar de la comida sin remordimientos. Cocinar para sus seres queridos es uno de sus pasatiempos favoritos y entiende que la comida representa un espacio genuino de encuentro. “Intento comer variado y sano, pero si un día sacan helado, no me lo pierdo”, suele comentar entre risas, dejando claro que la rigidez nunca formó parte de su fórmula.

Trabajo, deporte, y bienestar emocional por Valeria Mazza

Valeria Mazza comenzó su carrera a los 14 años y se convirtió en la primera supermodelo internacional de Hispanoamérica. Durante los años 90 brilló en las pasarelas del mundo para marcas como Valentino, Armani, Versace y Dior, y alcanzó la cumbre mundial en 1996 al ser portada de Sports Illustrated.

Asimismo, la rosarina demostró gran versatilidad en la pantalla chica. Condujo ciclos en MTV y lideró programas de máxima audiencia en la televisión europea como Domenica In, Scommettiamo Che? y Come Sorelle en la RAI italiana, además de participar en proyectos recientes como Bailando con las estrellas y su serie documental Valeria Mazza: un sueño dorado.

Valeria Mazza practica deporte y tiene una dieta equilibrada

La actividad física forma parte su rutina desde la infancia, cuando practicaba natación. Con los años, esa afición se transformó en un hábito dinámico que combina gimnasio, running y deportes como el tenis o el pádel. Para ella, moverse responde a una necesidad vital. “He hecho mucho deporte de chica y eso el cuerpo lo agradece”, afirmó para La Vanguardia convencida de que la energía y la salud van de la mano.

Además del ejercicio, el autocuidado ocupa un lugar importante en su agenda. Cuidar detalles como el cabello o las manos se convirtió en una rutina placentera. “Cuando tienes veinte o treinta puedes ser más casual, pero ya con cincuenta no puedes ir con el pelo o la manicura mal”, reflexionó, destacando que el paso de los años invita a regalarse momentos de atención personal.

Valeria Mazza: La fama y el secreto de la felicidad

Con décadas de exposición mediática, la modelo aprendió a separar su vida profesional de su intimidad familiar. “Es mi trabajo y no es mi vida”, repite cada vez que le consultan sobre cómo gestiona la atención pública. Hoy, centrada en sus proyectos empresariales y su labor solidaria, valora ante todo la autenticidad.

Valeria Mazza junto a Alejandro Gravier y sus cuatro hijos: Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína

Frente al vertiginoso mundo de las redes sociales, aconsejó a las nuevas generaciones buscar un propósito genuino. Finalmente, Valeria Mazza reflexionó: “No hay trucos, chicas. Ser felices. Si tú encuentras cuál es tu misión en la vida y te lo pasas bien, creo que todo esto se refleja en ti”.