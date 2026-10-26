La drástica decisión de Ana Paula Dutil tras la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

A quince días del anuncio de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, el tema sigue generando repercusiones. En medio de las declaraciones de los protagonistas y las especulaciones que surgieron tras el comunicado de la actriz, Ana Paula Dutil tomó una drástica decisión que no pasó desapercibida.

Ana Paula Dutil en la mira tras la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Ana Paula Dutil fue uno de los nombres que surgieron, aunque de manera indirecta, tras la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. En medio de las repercusiones que generó la noticia, la exesposa del cantante quedó bajo la mirada pública y fue consultada por la prensa acerca de su presunta vinculación con la ruptura sentimental. Frente a las versiones que comenzaron a circular, aclaró que desconocía lo que sucedía puertas adentro del matrimonio y se despegó de las especulaciones. Además, dejó en claro que atraviesa un presente personal diferente, enfocada en una nueva etapa de su vida y enamorada de otro hombre.

Ana Paula Dutil | Instagram

No obstante, las versiones sobre su presunta vinculación con la separación circularon bajo distintas formas en los medios. Por un lado, se hizo hincapié en la amistad que mantiene con Julieta Ortega, hermana de Emanuel, incluso después de la ruptura entre el músico y la actriz. Por otro, su vínculo con Mariana Marx, la escritora que grabó un audiolibro en el estudio de grabación del cantante, también quedó en el centro de las especulaciones.

Todas estas versiones generaron repercusiones en las redes sociales, donde numerosos usuarios habrían tomado partido y habrían dejado comentarios de todo tipo en su perfil de Instagram. En medio de las críticas y las especulaciones, habría tomado una tajante decisión para cambiar la imagen que proyectaba públicamente y despegarse de la percepción que comenzó a instalarse en torno a ella.

Ana Paula Dutil, Julieta Prandi, Emanuel Ortega | Instagram

Ana Paula Dutil tomó una drástica decisión luego de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

En los últimos días, Ana Paula Dutil habría decidido cerrar sus redes sociales y tomar distancia de las repercusiones públicas que surgieron en torno a la separación. Si bien la exesposa de Emanuel Ortega siempre mantuvo un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada, las versiones y los comentarios que circularon en las últimas semanas podrían haber influido en su determinación de resguardarse de las opiniones ajenas y alejarse, al menos temporalmente, del ámbito digital.

A pesar de haberse alejado de las redes sociales personales, la exmodelo mantiene vigente su actividad profesional en el rubro inmobiliario en la cuenta anapauladutil.realtor. Allí se presenta como agente inmobiliaria en Residence Realty, una empresa del sector inmobiliario. También encontró en el diseño de interiores una forma de desarrollar su faceta emprendedora, un ámbito en el que combina su interés por los espacios con una búsqueda de bienestar personal. En ese sentido, la renovación y organización de los ambientes adquirieron un significado especial en su vida, al convertirse en una manera de acompañar sus propios procesos de cambio y reconstrucción.

Ana Paula Dutil mantiene vigente su perfil empresarial en el rubro inmobiliario | Instagram

De esta manera, mientras su vida personal queda al margen de la exposición pública, Ana Paula Dutil continúa enfocada en sus proyectos laborales y en las actividades que eligió desarrollar en los últimos años. En paralelo, se alejó de las especulaciones que surgieron tras la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, razón por la cual la exmodelo optó por dejar solamente su perfil profesional y cerrar -al menos de manera momentánea- sus redes sociales personales.