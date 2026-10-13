Cande Molfese se encuentra embarazada de su primer hijo, al que llamará Otto. Además de compartir su felicidad y sus proyectos laborales, la joven muestra en sus redes los mejores looks que arma en esta etapa tan especial de su vida y cautiva a sus seguidores.

Cande Molfese embarazada: los outfits que elige para transitar la dulce espera con estilo

Cande Molfese transita una etapa muy especial: espera a Otto, su primer hijo, fruto de su amor con Joaquín Laviaguerre​. Mediante su red social, comparte con sus seguidores distintos momentos de su embarazo y deja ver su costado fashionista con looks que combinan comodidad, frescura y un estilo relajado, sin dejar de lado las tendencias.

Desde prendas deportivas con inspiración retro hasta vestidos románticos y conjuntos de denim, Cande Molfese demuestra que es posible adaptar el guardarropa a los cambios del cuerpo propios del embarazo y seguir apostando por propuestas con personalidad. Con siluetas holgadas, tejidos livianos y detalles que marcan la diferencia, sus elecciones son una fuente de inspiración para quienes buscan ideas para vestirse durante la dulce espera.

Los mejores looks de Cande Molfese embarazada de su primer hijo

Uno de los looks de Cande Molfese se destaca por su impronta urbana y relajada, con una mezcla de prendas deportivas de inspiración vintage y calzado pensado para priorizar el confort. La empresaria gastronómica eligió un buzo tipo chomba de corte cropped, con franjas horizontales anchas en borgoña y celeste. Las mangas holgadas, terminadas en puños oscuros ajustados, refuerzan la estética deportiva de la prenda y aportan un contraste de color.

Lo combinó con unos jeans holgados de tiro medio, en azul con un lavado suave, que acompañan la silueta relajada del conjunto. Como calzado, Cande Molfese optó por unas pantuflas beige con detalles de peluche alrededor del tobillo, un guiño que refuerza el costado comfy del look.

Los mejores looks de Cande Molfese embarazada de su primer hijo

Para una propuesta completamente diferente, Cande Molfese apostó por un vestido largo blanco confeccionado íntegramente en encaje floral. Delicado y femenino, el diseño se destaca por sus transparencias sutiles y una silueta que combina detalles románticos con un toque sensual.

El vestido presenta un escote recto y tirantes finos que se apoyan sobre los hombros. En el torso, la estructura tipo corsé define la pieza, mientras que la falda fluida aporta movimiento. La abertura lateral profunda suma un detalle que estiliza la silueta y deja una pierna al descubierto. El blanco y el encaje convierten a esta prenda en una alternativa versátil para ocasiones especiales, celebraciones o salidas en las que se busca un look más delicado. A diferencia de sus apuestas cotidianas, esta elección pone el foco en las texturas y el estilo romántico.

Los mejores looks de Cande Molfese embarazada de su primer hijo

Entre las opciones más relajadas de su guardarropa, Cande Molfese también mostró un conjunto que combina una prenda deportiva con un clásico del verano: el pantalón de lino blanco. Tal como se puede ver en su cuenta de Instagram, para un paseo al aire libre escogió un buzo color crema con franja horizontal ancha en azul marino sobre el pecho, que se caracteriza por su corte cropped que deja el abdomen al descubierto.

En la parte inferior, Cande Molfese eligió un pantalón ancho de lino blanco, con cintura elástica y pliegues delanteros. El tejido liviano y la silueta holgada hacen de esta prenda una opción cómoda para los días de calor. La actriz completó el conjunto con sandalias negras de tiras anchas y suela gruesa, que suman un contraste más urbano.

En otra publicación, Cande Molfese apuesta por el denim en una versión más moderna, con un conjunto en gris oscuro que se destaca por las texturas y los detalles. La prenda principal es una camisa de denim fruncida, de calce ceñido, que combina la estructura clásica de una camisa con la elasticidad y el ajuste de un top. La joven la llevó con algunos botones desabrochados, lo que le dio un aire más relajado y permitió dejar a la vista un top negro con detalles de encaje.

Los mejores looks de Cande Molfese embarazada de su primer hijo

Para completar el conjunto, Cande Molfese eligió un pantalón de denim del mismo tono gris oscuro, de corte recto y holgado, con cintura elástica para sumar comodidad. La continuidad del color entre ambas prendas generó un efecto visual uniforme, mientras que el encaje negro aportó un contraste delicado y femenino. Este look demuestra otra faceta fashionista durante el embarazo: una propuesta urbana que combina básicos, detalles de inspiración lencera y prendas de denim.

El estilo de Cande Molfese durante la dulce espera

Los looks que comparte Cande Molfese en su red social reflejan distintas maneras de construir un guardarropa durante el embarazo. Las prendas deportivas, los pantalones amplios, los tejidos livianos y el denim conviven con vestidos de encaje y complementos que aportan un toque más sofisticado.

Lejos de limitarse a un único estilo, la influencer alterna propuestas cómodas para el día a día con opciones más románticas o urbanas. Así, los mejores looks de Cande Molfese embarazada de su primer hijo demuestran que los básicos, los colores neutros y algunos detalles en tendencia pueden convertirse en aliados para vestir con personalidad durante esta etapa.