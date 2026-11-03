Chicas Guapas, programa completo: 3 de noviembre del 2026

Una nueva entrega de Chicas Guapas llega con una propuesta imperdible que combina entrevistas exclusivas, entretenimiento y experiencias nacionales e internacionales. En esta oportunidad, la conductora del ciclo de Caras TV, Lucía Ugarte conversó con Ximena Sariñana y Bárbara Mori, las protagonistas de la segunda temporada de la serie Las Azules.

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Además, esta edición de Chicas Guapas tuvo un recorrido muy especial por The Palm Beaches, uno de los destinos gastronómicos de Florida. Allí Lucía Ugarte realizó una cobertura con los restaurantes distinguidos con estrellas Michelin.

Si querés que tus tardes sean entretenidas no te pierdas Chicas Guapas de lunes a viernes, a partir de las 16 horas por Caras TV con la conducción de Lucía Ugarte y una propuesta que reúne moda, belleza, entrevistas, espectáculos y la mejor cobertura de eventos en un solo lugar.