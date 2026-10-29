Chicas Guapas, programa completo: 29 de octubre del 2026

En una nueva entrega de Chicas Guapas conducido por Lucía Ugarte y emitido por Caras TV, la cantante Ángela Torres respondió a todas las preguntas. Además, la conductora del ciclo charló de forma exclusiva con las protagonistas del documental “Muchachas”, la propuesta que revela la vida cotidiana, los desafíos y las historias detrás de las mujeres que acompañan a los jugadores de la Selección Argentina.

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Entre las entrevistadas hechas en Miami, estuvieron Agus Gandolfo, la pareja de Lautaro Martínez, Valu Cervantes, la pareja de Enzo Fernández, Muriel López Benítez, esposa de Lisandro Martínez Kelci-Roce Bowers, pareja de Marcos Senesi y Yas Jaureguy, pareja del Colo Barco.

Con contenidos vinculados a la moda, la música, el entretenimiento y las historias de mujeres destacadas, Chicas Guapas propone una apuesta dinámica y diferente. El programa se emite de lunes a viernes a partir de las 16 horas por Caras TV, con la conducción de Lucía Ugarte.