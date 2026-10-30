Chicas Guapas, programa completo: 30 de octubre del 2026

Chicas Guapas, el programa conducido por Lucía Ugarte por Caras TV habló con Sofía Zámolo, Cristina Invernizzi, Luz Tito y Martina Pereyra, entre otras figuras que estuvieron presentes en la cena de "Muchachas". Las famosas hablaron sobre la experiencia de conocer a las mujeres de los jugadores de la scaloneta y también, de sus proyectos.

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En esta emisión, Chicas Guapas charló con el actor australiano Daniel McPherson sobre de su labor y desafíos en Beast, la película de acción y drama en el mundo de las artes marciales mixtas. El film, también cuenta con las actuaciones de Russell Crowe y Luke Hemsworth.

Con este tipo de contenidos, Chicas Guapas sigue ofreciendo una mirada cercana a los eventos destacados del mundo del espectáculo, la moda y la vida social, con entrevistas a reconocidas personalidades y cobertura dinámica de cada hecho. El programa conducido por Lucía Ugarte se puede ver de lunes a viernes a partir de las 16 horas por Caras TV.