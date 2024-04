Chloé Bello, quien se jubiló a los 29 en su profesión, fue una de las invitadas del nuevo éxito de Caras Tv, +Caras, conducido pór Héctor Maugeri.

La mujer de 36 años y el conductor realizaron un repaso de su vida y ella confesó distintos acontecimientos tristes relacionados a las exigencias del modelaje.

"Querían que baje de peso. Yo pesaba 55 kilos teniendo midiendo1,80, los grandes diseñadores de París que pese 49 kilos con esa altura", expresó Bello sobre las reglas que le imponían para acordar.

"Llamé a mi mamá, le conté y me dijo 'ni se te ocurra'. Me puso bien los límites y me mantuve firme", afirmó la modelo acerca de su fuerte postura.

Chloé Bello en el estudio de +Caras junto a Héctor Maugeri.

"Perdí bastantes trabajos porque no pacté. Estaba la semana de la moda y me decían 'te contratamos ya, pero tenés que bajar cinco kilos para poder entrar en los vestidos", contó la ex novia de Gustavo Cerati.

Frente a estas exigencias su respuesta era no aceptar por considerarlo insano y que se podía enfermar. "Mi respuesta era '¿sabés qué? No'. Primero, no me parecía sano. Segundo, me podía enfermar", soltó en cuanto a su experiencia vivida.

Para contextualizar en qué época le tocó vivir este tipo de situaciones, expresó: "Fue en la era de las chicas rusas, que estaban de moda. Venían con otras realidades y, quizás, les exigían cosas de más y pactaban porque realmente venían de lugares de mucha hambre".

El casting y la presentación informal que realizó a los 21 años

Héctor Maugeri, conductor de +Caras y director de la Revista Caras, le realizó un comentario relacionado a la vestimenta y en el lugar donde llevaba a cabo ese desfile.

Chloé Bello.

El desfile que hizo fue un pasillo de un hotel y de fondo podía verse que había otras chicas sentadas en el suelo. Ella vestía una short de jean, unos tacos rojos y una prenda superior de color blanca.

Chloé Bello.

Además, el conductor hizo referencia a si pudo ser más famosa de lo que fue y ella contestó: "Mi éxito pudo ser mayor en el mundo de la moda".

Por último, concluyó afirmando que al no haber acordado con muchos diseñadores se le acortaron las posibilidades, algo que se sumó a que dejó de trabajar y tuvo varios "impases" en su carrera.

