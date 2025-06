En una entrega especial de +Caras (Caras TV), el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri, Claribel Medina y Pablo Alarcón —dos figuras queridas del espectáculo argentino— compartieron una charla profunda y sin filtros, en la que abordaron su historia de amor, revelaron los motivos reales que los distanciaron y cómo lograron sanar su vínculo.

La historia de amor y reconciliación de Claribel Medina y Pablo Alarcón

Se conocieron en 1985, cuando Pablo, ya un galán consagrado, viajó a Puerto Rico para protagonizar una telenovela. Claribel, en pleno ascenso artístico, no imaginó entonces que ese encuentro casual sería el comienzo de una historia que incluiría amor, matrimonio e hijas. En 1988 se casaron, se instalaron en Argentina y formaron una familia. Tuvieron dos hijas, Antonella y Agostina, y durante una década compartieron también su crecimiento profesional.

Sin embargo, después de diez años de relación, todo cambió. “Nos separamos en el 98. La relación era complicada y distante para todo lo que hubiese que hablar que no tuviera que ver con las niñas. El tono con el que hablamos era espantoso”, aseguró la actriz. La distancia fue tan marcada que, durante tres décadas, solo mantuvieron el contacto necesario por sus hijas.

El reencuentro no fue casual: la enfermedad de una de sus hijas los obligó a volver a hablar. Se trató de un punto de inflexión. “Fue voluntad, absolutamente voluntad”, señaló Alarcón. “Decidimos olvidarnos de todo y darle valor a lo realmente importante que son nuestras hijas”, agregó con seriedad.

La entrevista estuvo atravesada por momentos de emoción y otros de humor. Cuando la actriz puertorriqueña relataba el “tono espantoso” de sus conversaciones, Pablo interrumpió divertido: “Espantoso era tu tono”, despertando risas cómplices. “Toda la vida me había dicho Clari y, de golpe, cuando nos separamos me empezó a decir Claribel”, recordó ella entre risas.

La verdadera razón de la separación de Claribel Medina y Pablo Alarcón

Consultados por Maugeri sobre qué debieron perdonarse, Claribel fue directa: “El rencor. Primero me tuve que perdonar a mí misma, mí enojo”. Luego profundizó sobre cómo el desgaste afectó el vínculo: “Las relaciones nacen por amistad. Uno cuando se enamora y primero eres amigo... Y hay un momento en que uno se casa y deja de ser amigo, es una cosa rarísima. Dejas de ser amigo para ser demandante, cuestionar lo que hace el otro. Se empieza a perder la historia de amor”.

Pablo, por su parte, reflexionó: “El amor hay que alimentarlo. Lo cotidiano mata. En nuestra relación no hay nada que perdonar. Lo que pasó fue hastío, cansancio, desatención de la pareja. Acá no hay culpable”.

Claribel también asumió responsabilidades con sinceridad: “Yo particularmente lo dejé de escuchar y esa es responsabilidad mía porque obviamente no prestaba atención a sus necesidades”.

La diferencia de edad —ella tiene 63 y él, 78—, y la llegada de Claribel a la Argentina, también marcaron ciertas tensiones. “Cuando llegamos acá, tenía que empezar una carrera de cero, no era conocida. Él, en su buena voluntad, me quería ayudar y un poco se imponía. Me decía qué trabajos debía agarrar o si debía esperar. Ahí teníamos roce”.

Hoy, tras años de distancia y aprendizajes, Claribel Medina y Pablo Alarcón comparten escenario en la obra “Es complicado”, una comedia que aborda, justamente, las complejidades del amor, el desencuentro y el reencuentro. Una historia que, sin dudas, resuena con la que ellos vivieron fuera de escena.