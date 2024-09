Pablo Alarcón se sinceró sobre su presente: “la jubilación no me alcanza ni para los remedios”

Pablo Alarcón fue el invitado especial de la edición del pasado martes de +CARAS. Durante una conversación íntima con Héctor Maugeri, el actor repasó algunos de los momentos más importantes de su vida y reveló la difícil situación económica que atraviesa. A pesar de haber cosechado éxitos a lo largo de su carrera, como muchos argentinos, hoy enfrenta serios problemas para subsistir.

Pablo Alarcón en +CARAS

Con 78 años y conocido popularmente como Pablo Alarcón, Rodolfo Francisco Marabotto tiene una vasta trayectoria que le permitió ganarse el fiel cariño del público. Sin embargo, sus éxitos no han podido mitigar el impacto de la situación económica actual. "No podía pagar el gas, de verdad no tenía dinero", confesó el actor, refiriéndose al motivo por el cual en agosto del año pasado decidió llevar el teatro a las plazas de Buenos Aires, actuando “a la gorra” para poder cubrir sus gastos.

Pablo Alarcón se sinceró sobre su difícil pasar económico

A más de dos meses de haber sido sometido a una cirugía a corazón abierto, Alarcón continúa su recuperación desde casa, donde además prepara su próxima obra "Pan y circo, poco pan y mucho circo". Durante la entrevista, compartió detalles sobre su presente y lanzó críticas hacia los gobiernos, con un énfasis especial en la administración anterior de Alberto Fernández.

Pablo Alarcón actuando "a la gorra" en Plaza Francia

En cuanto a su carrera artística, Alarcón explicó que dejó atrás las funciones “a la gorra” y se encuentra trabajando en su próximo espectáculo, que estará marcado por la coyuntura política y social del país. “Estoy armando un espectáculo que tiene que ver con la realidad política y de nosotros, los ciudadanos”, comentó, revelando que su obra busca hacer una crítica a la actualidad argentina.

Uno de los puntos más contundentes de la entrevista fue cuando el popular intérprete expresó su frustración por la insuficiencia de su jubilación: “Tengo una jubilación mínima. No me alcanza ni para los remedios que tengo que tomar”, aseguró con firmeza.

Por último, Pablo Alarcón agregó: “No me da vergüenza decirlo. No soy el único, estamos pasando un momento muy ajustado. Necesitamos respirar, estamos viviendo pobremente en uno de los países más ricos del mundo”.

MDP