En una nueva edición de +CARAS, Héctor Maugeri, conductor del ciclo de entrevistas, le dio la bienvenida a Alejandro Lerner, icónico cantautor y compositor argentino. Durante la conversación, Lerner no solo repasó su destacada trayectoria en la música, sino que también habló en profundidad sobre su relación con Marcela García Ibáñez.

Lerner, quien celebra más de cuatro décadas en la música, vive este momento con la misma sensibilidad que siempre lo ha caracterizado, la que le permitió componer algunas de las canciones más representativas del cancionero popular argentino. Considerado uno de los artistas más importantes no solo en Argentina, sino en toda América, Alejandro Lerner recientemente recibió un premio Grammy a la excelencia musical.

La historia de amor de Alejandro Lerner y Marcela García Ibáñez

La relación de Lerner con Marcela García Ibáñez, quien es una destacada cantante de jazz, va más allá de lo personal; juntos comparten la escena musical, donde ella cumple el sueño de acompañar a su ídolo de toda la vida, quien hoy es también su compañero de vida. Se conocieron en 1999, y casi diez años después, en 2008, decidieron formar una familia. Hoy, después de veinte años de matrimonio, tienen dos hijos: Luna, de 14 años, y Thomas, de 9.

Alejandro Lerner junto a su esposa e hijos

Cuando Maugeri le preguntó qué significa Marcela en su vida, Lerner respondió con total honestidad: “Formamos una identidad compartida inseparable. Primero fuimos pareja y luego familia. Ya no soy solo Alejandro Lerner; soy el compañero de los sueños de Marcela y el papá de nuestros hijos. No puedo percibir la vida sin ella”.

Alejandro Lerner en +CARAS

Lerner también reflexionó sobre lo que realmente importa en la vida: “Para mí, es fundamental haberme dado cuenta que lo más importante no es lo que uno tiene, sino con quién lo comparte. Cuando me voy de gira, lo más lindo es saber que tengo un lugar donde volver. Ese lugar no es físico; es mi familia, donde siempre me espera un abrazo. En mi escala de valores, ese es el primer premio”.

MDP