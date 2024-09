El destacado actor Pablo Alarcón fue el invitado especial de la edición de este martes en +CARAS, donde, con Héctor Maugeri, el actor reveló cómo decidió llevar su arte a la calle, realizando teatro a la gorra en Plaza Francia.

Rodolfo Francisco Marabotto, conocido popularmente como Pablo Alarcón, tiene 78 años y una carrera llena de éxitos que le permitió ganarse el cariño del público. Demostrando una gran resiliencia, a lo largo de su vida ha enfrentado tanto momentos brillantes como complicados. En mayo pasado, una severa neumonía lo obligó a someterse a una operación cardíaca, lo que lo mantuvo internado durante dos meses y medio. “Yo pensé que no volvía más”, recordó Alarcón, reviviendo aquel difícil momento.

Pablo Alarcón un actor de trinchera

A pesar de su vasta trayectoria, el popular actor enfrenta un presente económico complicado, como muchos argentinos. Debido a esta situación, el año pasado, decidió llevar el teatro a las plazas de Buenos Aires, actuando a la gorra para poder subsistir. En Plaza Francia, frente a la Iglesia del Pilar en Recoleta, interpretó Discurso sobre la servidumbre voluntaria, una obra del filósofo Étienne de La Boétie que también fue llevada a las calles en Francia en 1548 como una forma de protesta contra el gobierno.

Pablo Alarcón y Augusto Gavilan en Plaza Francia

“Mi oficio es una trinchera. No podía pagar el gas, de verdad no tenía dinero. La gente cree que somos ricos los actores. No puedo decir que estoy en la miseria porque tengo mi casa, pero realmente no tengo fondos para decir que no trabajo más”, confesó Alarcón.

Pablo Alarcón en +CARAS

Asimismo, explicó: “Me encontré con un gobierno lleno de contradicciones y de desprolijidades, como fue el último gobierno (todos los gobiernos, pero algunos más y otros menos). El último fue muy desprolijo y sentí que tenía que salir a gritar. Por trabajar en las plazas tomando frío me agarré una neumonía”.

El ego y la humildad para Pablo Alarcón

Sobre su experiencia en las calles, el actor relató: “No sabía cómo poner la mano para pedir plata. Un día lo hice y me vino bien lo que me daban, no era un deporte, viví de la plata que gané en Plaza Francia”.

Luego, al ver un fragmento de su función rodeado de una multitud, Maugeri comentó: “Veo a un actor digno”. Alarcón agregó: “Hago todo en serio, pongo el corazón. Nosotros, con mi amigo Augusto Gavilan, nos jugamos, no sabíamos qué podía pasar”.

Por último, cuando el conductor le preguntó por el ego, Pablo Alarcón expresó: “El ego lo dejo en casa. Es el enemigo, lo peor que nos puede pasar a los actores. Cuando me palmean la espalda y me dicen que soy buen actor, una parte de mí lo cree, pero trato de esconder el ego porque no es necesario, al contrario, nos tenemos que despegar de él”.

