Pablo Alarcón rompe el silencio sobre la importante operación de corazón que atravesó

El destacado actor Pablo Alarcón fue el invitado especial de la edición de este martes en +CARAS, donde compartió detalles de su delicada operación de corazón. En una charla íntima con Héctor Maugeri, Alarcón habló sobre el crítico problema de salud que lo obligó a someterse a una cirugía a corazón abierto, y cómo ese episodio marcó un antes y un después en su vida.

Con 78 años y una extensa carrera llena de éxitos, Alarcón es una figura muy querida por el público. A lo largo de su vida ha enfrentado tanto momentos brillantes como complicados, pero siempre ha demostrado una gran resiliencia. Sin embargo, tras un período de gran actividad, la salud le exigió una pausa. El actor, que incluso llegó a realizar teatro a la gorra en Plaza Francia, debió enfrentar una neumonía severa en mayo pasado que lo llevó a una operación cardíaca que lo mantuvo internado durante dos meses y medio. “Yo pensé que no volvía más”, dijo Alarcón al recordar ese difícil momento.

Pablo Alarcón reflexiona tras su operación al corazón

Durante la entrevista, Héctor Maugeri resaltó el esfuerzo que Alarcón ha hecho en los últimos tiempos. “El último tiempo de tu vista estuviste luchando mucho, poniendo el corazón, y creo que tu corazón te dijo basta”, comentó el entrevistador. A lo que el actor, con una actitud reflexiva, respondió: “Es así mi vida. Estoy lleno de cosas que todavía no viví. Hay cosas que estar esperando para salir, palabras que no dije y dolores que no sentí. Uno le escapa al dolor, querés que todo sea felicidad, pero la vida, un día, te dice: ‘No, no, quedate acá’”.

Pablo Alarcón junto a Héctor Maugeri en el living de +CARAS

En ese momento, el actor recordó cómo comenzó su calvario. “Un día, mientras caminaba con mis perros, me desmayé en la calle. Me llevan y después me encuentro con que me hicieron una cicatriz de acá a acá”, relató, señalando el pecho.

Un deseo de vivir renovado

“Estuve tres meses internado. Estaba fuera de mi programa, yo tenía que ir al cine. ¿Qué dejé en la heladera? No me puedo morir ahora, pero es posible”, agregó dando a entender que todo puede cambiar de un día para el otro.

Además, recordó el momento de su regreso a casa tras salir del hospital: “Me llevaron a casa, estuve media hora mudo, y dije: ‘Volví, pensé que no volvía más’. Le dije a mi hija: ‘Me voy, quiero caminar’, y me fui a tomar un café. Cuando vuelvo, no pude subir las escaleras, y un albañil, a quien le agradezco, me cargó hasta el sillón de mi casa”.

A pesar de lo duro de esta experiencia, Pablo Alarcón no pierde su deseo de seguir adelante. Con convicción, expresó: “Todavía tengo ganas de vivir. El día que ya no las tenga, me moriré”, concluyó con una sonrisa.

MDP