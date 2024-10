Lizy Tagliani, y su esposo, Sebastián Nebot, están disfrutando uno de los momentos más felices de sus vidas desde que se convirtieron en los padres adoptivos de Tati. En la última edición de +Caras (Caras TV), la conductora de La peña de Morfi (Telefe) mantuvo una emotiva entrevista con Héctor Maugeri en la que habló de su hermoso presente siendo madre.

“Es increíble lo que significa Tati para mí”, expresó Lizy emocionada. “Ser la familia de él me transformó; puedo ser una seda y el animal más salvaje de todos a la hora de defenderlo. Él se merece, como todos, un camino lleno de felicidad”, confesó, cuando Maugeri le preguntó cómo estaba viviendo la maternidad.

Lizy Tagliani en el living de +Caras.

Lizy Tagliani, Tati y Sebastián Nebot

Cuando el director de la Revista Caras y conductor de +Caras le preguntó si alguna vez se había planteado ser madre, la actriz respondió con sinceridad: “Nunca me imaginé ser mamá. Es lo más loco y prejuicioso de mi misma, pensé que iba a terminar sola como las trabas de mi época. A lo sumo como tía de los hijos de mis amigas, si sus maridos me aceptaban en su círculo”.

Asimismo, la actriz protagonista de la obra “Si, quiero” explicó que nunca había sentido el deseo de ser madre, pero sabía que si alguna vez una persona necesitaba una madre, ella estaría dispuesta a asumir ese rol. “Siempre supe que, si aparecía una personita que necesitara una madre, yo podría hacerlo”, aseguró en el living de +Caras.

“Justamente es lo que yo fui a ofrecer: una familia. No me importaba si me llamaba tía Lizy o como se le ocurra”, agregó la flamante madre de Tati.

Por último, Lizy Tagliani cerró diciendo que “lo que me importaba era poder acompañar a esa alma que merecía una familia”.

MDP