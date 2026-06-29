De Dady Brieva a Nito Artaza: Flavio Mendoza fue letal al analizar el presente de los artistas que se dedican a la política

En una entrevista que dejó huella, el reconocido coreógrafo y director de espectáculos, Flavio Mendoza, se mostró contundente al analizar la situación de los artistas que incursionan en el mundo político. Invitado al programa de Marcelo Polino en Caras Glam, Mendoza no dudó en lanzar duras críticas y reflexiones sobre esta tendencia de los artistas en la política.

Flavio Mendoza//Instagram

Flavio Mendoza habló de Nito Artaza

Al ser consultado por Marcelo Polino sobre el lugar que Nito Artaza le dio en el medio, Flavio Mendoza reconoció que fue importante en su carrera y respondió con contundencia: "Con Nito me pasa como con Marcelo (Tinelli), que era el rey del teatro, el rey de la tele y después los dos creo que por... Son dos tipos que para mí son los hombres de mi vida, porque me han marcado en cosas buenas, como malas".

Flavio Mendoza//Instagram

En este contexto, recordó un episodio con el humorista: "Nito me deja sin laburo de un día para otro, pero gracias a eso yo llegué a Carlos Paz. Como que después que pasa el tiempo, perdonas esas cosas porque no creo que lo hayan hecho por maldad, sino por situaciones de ellos personales".

Flavio Mendoza: "Si sos artista, quédate como artista"

Durante la entrevista en Caras Glam, el coreógrafo fue directo al señalar que la incursión de Nito Artaza en la política fue un error. "Nito la pifió cuando se metió en política", afirmó el bailarín, asegurando que esa decisión afectó su carrera artística y su conexión con el público.

Nito Artaza//Archivo

"Meterse en política hizo que dejara de ser el hombre del teatro. Porque te divide el público, porque me parece que decime qué artista que se ha metido en política, ¿lo quieren bien o le sigue yendo bien? Le pasa a todo, qué sé yo, a Daddy, a Marcelo", sostuvo, haciendo referencia a Daddy Brieva y a Marcelo Tinelli, quien también tuvo su paso por la arena política.

El análisis de Flavio Mendoza no se limitó a los ejemplos específicos, sino que fue un comentario general sobre la tendencia. "Yo los conozco y son buenos tipos, no son malos tipos, creo que lo quieren hacer para el bien, pero termina resultando algo que no está bueno con el público. Si sos artista, quédate como artista", recomendó con contundencia. La declaración de Flavio Mendoza llega en un momento en que cada vez más artistas optan por participar en política, buscando un impacto social o simplemente intentando ampliar su carrera.