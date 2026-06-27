En medio de la conmoción por la muerte de Ernestina Pais, su hijo Benicio Guyot se expresó con un emotivo gesto en redes sociales. Fiel al bajo perfil que siempre mantuvo, el joven de 22 años no publicó un extenso mensaje, pero sí compartió una imagen inédita junto a su mamá que conmovió a seguidores, amigos y colegas de la actriz.

Ernestina Pais

La dolorosa despedida de Benicio, el hijo de Ernestina Pais: la foto inédita con la que recordó a su mamá

A través de una historia de Instagram, Benicio Guyot eligió una selfie en la que aparece abrazado a la periodista mientras ambos miran a cámara. Sobre la imagen únicamente agregó un corazón rojo, un gesto sencillo pero cargado de significado que reflejó el profundo dolor que atraviesa tras la pérdida de su madre.

La publicación se conoció pocas horas después de la muerte de Ernestina Pais, quien falleció el viernes 26 de junio tras un trágico accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro. El vehículo que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa y la conductora murió en el lugar.

Así despidió Benicio a Ernestina Pais

En las últimas horas también se conocieron los resultados preliminares de la autopsia. El informe forense determinó que la periodista falleció como consecuencia de un traumatismo encefalocraneano grave, además de otras lesiones internas compatibles con la violencia del impacto. Mientras tanto, la Justicia aguarda los estudios toxicológicos complementarios para avanzar con la investigación.

Quién es Benicio, el hijo de Ernestina Pais

Benicio Guyot nació en 2004, fruto de la relación entre Ernestina Pais y el fotógrafo Alejandro Carlos Guyot Maschwitz. A diferencia de su madre, siempre eligió mantenerse alejado de la exposición pública y preservar su vida privada.

Tanto sus redes sociales como sus apariciones públicas son escasas, una decisión que la propia Ernestina acompañó durante toda su vida. En distintas entrevistas, la conductora contaba con orgullo algunas anécdotas sobre su hijo, aunque evitaba exponerlo mediáticamente.

Ernestina Pais - Benicio Guyot

Tras conocerse el fallecimiento de la periodista, Ángel de Brito reveló en LAM que efectivos policiales se acercaron al domicilio del joven para informarle la noticia. Horas después, Benicio decidió homenajear a su mamá con una imagen íntima de ambos, una postal que resume el fuerte vínculo que los unía y que se convirtió en su primera y más dolorosa despedida pública.