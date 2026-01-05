Así es la casa rodante de Flavio Mendoza: pensada para su hijo, con una cocina de lujo y ubicada al lado de un circo

Flavio Mendoza tiene una casa rodante pensada para compartir con su hijo, un espacio que combina diseño moderno y detalles de confort, con una cocina de lujo y ubicada junto al circo que lo acompaña en cada gira. El motorhome se convierte en un verdadero hogar móvil, con ambientes organizados para sostener la rutina diaria y al mismo tiempo brindar descanso.

El reconocido artista encontró un motorhome ideal para combinar su vida familiar con las exigencias de su temporada con el Circo de Ánima. En una entrevista para Vivo por vos (El Nueve), el bailarín mostró algunos detalles de este hogar sobre ruedas que sorprende por su diseño minimalista y funcionalidad. La propuesta no se limita a ser un lugar de paso, sino un espacio que refleja organización, confort y practicidad.

La casa rodante de Flavio Mendoza fue diseñada con un objetivo claro: ofrecerle a él y a su hijo, Dionisio, un ambiente cálido y seguro. Los seguidores del coreógrafo no demoraron en reaccionar ante la amplitud y el estilo moderno que ofrece la residencia. El motorhome se ubica estratégicamente junto a la carpa del circo y cuenta con espacios bien adaptados para mantener la funcionalidad.

En las imágenes se apreció el interior de la vivienda, donde se pudo apreciar un piso en tonos neutros que acompañan a la perfección los muebles en color marrón claro. Uno de los detalles que más llamó la atención fue la televisión de gran tamaño que se encuentra empotrada en un mueble de madera; debajo de ella se aprecia una chimenea, poco común en estas casas.

Motorhome pensado para el confort de Flavio Mendoza y su hijo en medio de la temporada

Uno de los aspectos más destacados de la casa rodante es su cocina. Con equipamiento moderno y detalles de lujo, se convierte en un espacio central. El diseño minimalista se refleja en la elección de materiales y colores, que transmiten amplitud y orden. En las fotos se aprecian electrodomésticos de última generación y espacio suficiente para almacenar lo necesario en cada viaje.

En el segundo nivel del motorhome de Flavio Mendoza, se llega al dormitorio principal, ofreciendo privacidad y comodidad. La habitación cuenta con una cama de dos plazas con almohadones bien ubicados en tonos claros. A su vez, cuenta con un amplio placard espejado junto con un espacio pensado para maquillarse previo a las funciones.

La casa rodante del bailarín no es solo un lugar de descanso, sino también un espacio donde se desarrolla su rutina diaria y la de su familia. La organización interior permite que las actividades cotidianas se realicen con naturalidad, desde preparar comidas hasta compartir momentos en medio de su temporada con el circo.

Flavio Mendoza logra en su casa rodante un espacio pensado para compartir con su hijo, con una cocina de lujo y ubicada al lado de un circo, donde la rutina y el descanso se integran en un mismo lugar. Este motorhome refleja cómo la vida familiar y el trabajo artístico pueden convivir en un entorno diseñado para acompañar sus giras.

