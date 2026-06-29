Así fue relación de Alejandro Guyot y Ernestina Pais: una dinámica "no tradicional" y un hijo en común

La muerte de Ernestina Pais sorprendió a todos sus colegas y a los medios de comunicación. El viernes 26 de junio, se conmocionó el mundo del espectáculo, luego de que se diera a conocer que la conductora y actriz murió en un trágico accidente ferroviario, en la localidad bonaerense de Martínez. Su familia y amigos no tardaron en pronunciarse y dejarles sentidos mensajes en las redes sociales. Sin embargo, el que más sorprendió fue el de su expareja, Alejandro Guyot. Padre de su hijo Benicio, la relación entre ambos personajes del mundo del periodismo se basó en una historia poco convencional y un vínculo que se mantuvo tras su divorcio.

Ernestina Pais y su hijo Benicio Guyot

Un amor bajo perfil y un comienzo entre el periodismo: la historia de amor de Alejandro Guyot y Ernestina Pais

A comienzos de la década de 2000, Ernestina Pais ganaba gran popularidad en la televisión y se consagraba como uno de los personajes del periodismo y la actuación más importantes de aquel momento. Alejandro Guyot se consolidaba como un respetado fotógrafo de medios gráficos, dejando retratos de grandes figuras. El encuentro se dio en ámbitos vinculados al periodismo y la cultura, espacios que ambos compartían debido a sus profesiones.

En varios medios de comunicación, destacaron que la relación de Alejandro Guyot y Ernestina Pais se manejaba en una dinámica "no tradicional", lejana a lo que se tenía como una pareja del momento con un recorrido individual muy marcado, con el que buscaban respetar la fama del otro, creando una rutina donde su prioridad era su trabajo personal, y luego la pareja. Esto los llevó a mantener una relación de años, que siguió creciendo y vinculándose, incluso tras su divorcio.

Alejandro Guyot y su hijo Benicio

Benicio Guyot Pais, el hijo de Alejandro Guyot y Ernestina Pais

Benicio Guyot Pais nació en el año 2004, y se volvió el vínculo más fuerte entre Alejandro Guyot y Ernestina Pais. A pesar de la fama de sus padres, y de las polémicas en las que estuvo vinculada su mamá, durante su niñez y adolescencia, mantuvo un perfil completamente bajo y alejado de las cámaras, siendo protegido por el fotógrafo y la actriz. Con el correr de los años, se metió en las redes sociales y abrió su cuenta de Instagram, mostrando su estilo de vida relajado y rodeado siempre de amigos.

Tras una década juntos, y con un hijo en común, Guyot y Pais decidieron separarse, en uno de los divorcios menos escandalosos de los medios de comunicación. La ruptura se dio de mutuo acuerdo y sin polémicas mediáticas. Como ambos mantenían un bajo perfil en lo que respectaba a su relación, no se dieron a conocer los verdaderos motivos de esta decisión. A pesar de eso, y teniendo en cuenta cómo se habían manejado en su noviazgo, el vínculo posterior se transformó en un ejemplo de respeto, cordialidad y apoyo absoluto enfocado en su hijo Benicio.

Ernestina Pais y su hijo Benicio Guyot

El mensaje de Alejandro Guyot por la muerte de Ernestina Pais

La relación de Alejandro Guyot y Ernestina Pais siguió vinculándolos, sobre todo por la crianza de Benicio, su hijo en común. Cada uno encontró nuevamente el amor: la actriz fue de una relación a otra, creciendo en el ámbito profesional y en la fama; el fotógrafo, desde hace varios años, mantiene una relación con la periodista y escritora Josefina Licitra, y alejó su rostro del plano mediático, apareciendo en algunos posteos que comparte su hijo.

A pesar de esto, tras el fallecimiento de Pais en un accidente ferroviario, el 26 de junio, Alejandro Guyot volvió a mostrar su rostro y buena relación con su expareja, siendo parte del velorio y acompañando a Benicio en todo momento. Mientras que Benicio le dedicó una postal en su cuenta de Instagram, junto a un mensaje sobre lo mucho que la extrañaría y lo que significó como mamá, Alejandro le dedicó un posteo a la conductora, en sus redes sociales profesionales. Con una increíble postal de ella y su hijo, cuando éste era un bebé, destacó la belleza natural y cómo la veía a través de su lente profesional. “Ernestina y Benicio”, escribió, y se llevó los comentarios de todos sus seguidores y amigos de Pais.

El mensaje de Alejandro Guyot por la muerte de Ernestina Pais

Más allá de su historia con Ernestina Pais, Alejandro Guyot construyó una destacada carrera como fotógrafo, y un vínculo fuerte con su expareja que los siguió manteniendo unidos a lo largo de todos estos años. Entre la crianza de Benicio, y sus parecidos estilos de vida que los llevaron a crear uno de los noviazgo más duraderos, hasta su divorcio, el fotógrafo y la conductora dejaron en claro que fueron un ejemplo de respeto, cordialidad y apoyo absoluto.

La muerte de Ernestina Pais volvió a poner a Alejandro Guyot en el ojo mediático, y éste no dudó en aparecer, sobre todo para apoyar y acompañar a su hijo Benicio. En las redes sociales, se sumó a los mensajes de los famosos, y destacó un recuerdo que había guardado de la actriz y el joven, durante sus años de pareja y como una familia de tres.

A.E