Daniela Urzi reveló que la estafaron: qué pasó

La modelo, fotógrafa, diseñadora de interiores y DJ, Daniela Urzi, visitó los estudios de Caras TV y compartió una charla íntima con Héctor Maugeri en el programa +Caras. Durante la entrevista, la reconocida modelo repasó los momentos más destacados de su carrera, habló sobre su presente sentimental y sorprendió al confesar que fue víctima de una estafa por parte de un representante.

En uno de los momentos más reveladores de la entrevista, Daniela relató que un manager, con quien trabajó durante diez años, la estafó económicamente. “Yo soy mucho de dar, nunca me fijé tanto en cuánto recibo por lo que doy”, expresó. Cuando Maugeri le preguntó si alguna vez la habían robado, respondió: “Hubo hombres que me estafaron. Un representante que tuve 10 años me estafó mal”.

La prestigiosa modelo, reflejando su generosidad, puso de ejemplo sus anteriores relaciones. “He tenido dos novios en el exterior muy trabajadores, pero que no ganaban lo mismo que yo. Vengo de una familia humilde, nunca me fijé en eso. Sé lo que es no tener. Crecí vistiéndome con la ropa que le quedaba chica a mi hermano, no me fijo en lo económico”, explicó.

A su vez, recordó su vínculo con un novio sudafricano con quien vivió en París durante dos años. “Nos íbamos de vacaciones juntos y yo pagaba el viaje porque él era asistente de fotógrafo. Se pagaba su alquiler, su comida y sus cosas, pero no podía pagar unas vacaciones de 15 días, las pagaba yo y no me importaba”, aseguró con naturalidad.

Los proyectos y deseos de Daniela Urzi

Además de su sinceridad sobre estos aspectos personales, Daniela aprovechó para hablar de sus nuevos proyectos y aspiraciones. Durante el Juego de las Máscaras, segmento especial de las entrevistas de Héctor Maugeri, el conductor le preguntó qué le gustaría hacer próximamente. “Me gustaría actuar. Hice un mini papel en una película hace unos años y me encantó. Viste cuando le sentís el gustito a algo y quedó en el tintero”, comentó entusiasmada.

Cuando se le consultó sobre sus características personales, se describe como una mujer “leal, pasional, creativa y muy buena, demasiado a veces”. También compartió lo que más valora en un hombre: “Que me saque una sonrisa, me haga reír. Para mí eso es importante: alguien de buen humor que disfrute la vida”.

En el cierre del ping pong, y en un momento más picante, la modelo Daniela Urzi recordó algunos de sus trabajos más audaces y confesó que realizó desnudos artísticos. “No hice para Playboy, pero me contrataron para el perfume Yves Saint Laurent. Fue con un chico, los dos desnudos, y nuestros cuerpos estaban entrelazados. También hice otras producciones de fotos”, concluyó.