Daniela Urzi reveló a qué le hubiese gustado dedicarse si no fuera modelo: qué dijo

Daniela Urzi, una de las modelos argentinas más reconocidas a nivel internacional, fue la invitada especial en una nueva emisión de +Caras, el programa que conduce Héctor Maugeri en Caras TV. Durante la entrevista, la modelo hizo un recorrido por su exitosa carrera y sorprendió al recordar cuál era su verdadera pasión antes de que la moda se cruzara en su vida.

El sueño de Daniela Urzi que quedó atrás

Daniela Urzi es un símbolo de la belleza de los años noventa y una modelo consagrada a nivel internacional. Gracias a su carrera meteórica, vivió y trabajó en París, Milán, Roma, Londres y Estados Unidos donde recorrió las principales pasarelas del mundo. Sin embargo, a pesar de su gran trayectoria profesional, la modelo confesó que jamás imaginó este futuro: “Nunca imaginé nada relacionado con la moda”.

“Cuando era chica, quería ser profesora de educación física. Iba al club todos los fines de semana y hacía deporte todo el día. Me encantaba”, contó la modelo, que a sus 49 años sigue tan espléndida y enérgica como cuando inició su carrera. Incluso, su pasión por el deporte la llevó a dar clases de natación a niños con síndrome de Down a los 13 años. “Me apasionó. Sentí que eso era lo mío”, aseguró.

Su plan inicial era estudiar para ser profesora de educación física, pero el destino tenía otros planes para ella. Las propuestas de las agencias de modelos aparecían en cada esquina y comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la moda de la mano de Pancho Dotto.

El salto a la fama internacional

Durante la íntima entrevista, Daniela recordó el momento clave que marcó un antes y un después en su carrera. “Cuando me fui a París, estaba con el book bajo el brazo, visitaba clientes, me hacía pruebas, editoriales pero no sentía que ese paso sea muy importante”, relató. Todo cambió ocho meses después, cuando fue seleccionada para protagonizar la campaña del perfume París, de Yves Saint Laurent, bajo la dirección del prestigioso Jean-Paul Goude.

“Jean-Paul me eligió por mi cara. La imagen anterior del perfume había sido Kate Moss durante muchos años. Desde ahí no paré”, recordó con orgullo. Este logro marcó el comienzo de una trayectoria brillante que la llevó a trabajar en París, Milán, Roma, Londres y Estados Unidos, recorriendo las principales pasarelas y protagonizando campañas para firmas de renombre mundial.

Profesionalismo como clave del éxito en la carrera de Daniela Urzi

Además de su belleza y talento, Daniela destacó que el profesionalismo fue clave en su ascenso en el mundo de la moda. “Siempre fui muy de libro. Veía a colegas que llegaban a trabajar en estados siniestros, pero yo tenía en mente ir para adelante como los caballos”, explicó.

A los 20 años, ya era conocida por su compromiso y responsabilidad, cualidades que le valieron la confianza y preferencia de los clientes. “Los clientes que me contrataban después me volvían a elegir por mi compromiso y responsabilidad”, aseguró.

Con esta mezcla de pasión, esfuerzo y profesionalismo, Daniela Urzi no solo alcanzó el éxito internacional, sino que también dejó una huella imborrable en el mundo de la moda.