La modelo y productora de música electrónica, Daniela Urzi, se sentó en el sillón de +Caras, donde mantuvo una conversación íntima y reveladora con Héctor Maugeri, conductor del ciclo de entrevistas que se emite en Caras TV. Durante la charla, además de repasar su exitosa trayectoria profesional, la modelo abrió su corazón sobre su presente sentimental y compartió qué aspectos de su personalidad considera un desafío a la hora de relacionarse afectivamente.

Su vida después del divorcio

Desde que se separó de Pablo Cosentino, su marido durante 12 años y padre de su hijo Thiago, Daniela comenzó una nueva etapa en Buenos Aires, enfocándose en reinventarse. Además de continuar su carrera como modelo, ha explorado otras facetas creativas, mientras equilibra su vida profesional con su rol de madre.

Daniela Urzi con su hijo, Thiago.

“Siempre estuve en pareja. Lo que me ayudó mucho a estar en el exterior fue tener siempre la compañía de alguien y no estar sola”, confesó. Sin embargo, tras su divorcio en 2018, decidió tomarse un tiempo para sí misma. “Creo que era necesario. Siempre estuve en pareja, y cuando me divorcié estuve varios meses sola. Me vino bien”.

Aunque pone en valor ese período de soledad e introspección, la modelo también admitió un desafío particular en sus relaciones: “Intimido a los hombres. Eso me juega en contra a la hora de conquistar a alguien”.

Reflexiones sobre el amor y la fidelidad

En una de las secciones más sinceras de la entrevista, Daniela habló sobre su visión actual del amor y de su experiencia matrimonial. “Estuve casada 12 años con Pablo. Era muy distinta a lo que soy hoy. Me puse en el papel de señora, de querer ser la mejor ama de casa, la mejor esposa. A todo lo que hago, lo hago al 100 o prefiero no hacerlo”.

Daniela Urzi.

Aunque reconoce que su exigencia consigo misma la llevó a grandes logros, también aprendió a delegar y confiar en quienes la rodean. “Hoy quizás me relajo un poco más en ciertas cosas. Ya no quiero estar en todo”, comentó.

Sobre la posibilidad de casarse nuevamente, dejó abierta la puerta: “No sé si me volvería a casar, pero sigo creyendo en el amor”. Además, se describe como una persona fiel y leal, aunque reconoce las dificultades de la fidelidad en los tiempos actuales. “Hoy es muy difícil ser fiel. Hay mucha tentación en todos lados”.

Momento Megacistin

En el segmento especial de la entrevista, Héctor Maugeri realizó la pregunta Megacistin: ¿Cuáles son tus fortalezas? Con seguridad, la modelo respondió: “Creer en mí misma y estar segura de mis ideas y proyectos. Siento que he vivido muchas vidas y todo me salió como me imaginaba”.

Con estas palabras, Daniela Urzi reafirmó que, más allá de los desafíos sentimentales, su enfoque está puesto en su crecimiento personal y profesional, mientras encuentra nuevas formas de expresar su creatividad y de construir relaciones desde un lugar más auténtico y equilibrado.