Daniela Urzi se sentó en el sillón de +Caras, el programa conducido por Héctor Maugeri en Caras TV, donde mantuvo una entrevista íntima y profunda. En la conversación, la modelo recordó los inicios de su destacada carrera, su relación con Pancho Dotto, quien fue tanto su representante como su pareja, y cómo esos años marcaron profundamente su vida personal y profesional.

Daniela Urzi es un ícono de la belleza de los años noventa que logró conquistar el mundo gracias a su belleza y talento. A lo largo de su carrera, trabajó en ciudades como Milán, Roma, Londres y Nueva York, y protagonizó campañas para firmas de renombre como Giorgio Armani, Roberto Cavalli, Burberry, John Richmond y Victoria's Secret.

La prestigiosa modelo, recordando su juventud, confesó que jamás imaginó este futuro: “Nunca imaginé nada relacionado con la moda”. Su vida, siendo adolescente en San Fernando, Buenos Aires, era ir al club los fines de semana y hacer deporte todo el día. Soñaba con ser profesora de educación física, pero las propuestas de las agencias de modelos aparecían en cada esquina. “Desde los trece años que iba con mi mamá al Unicenter, a la calle Florida y siempre me paraban los scouts de las agencias de modelos. Hasta que un día dije ‘voy a ir a probar’”, contó.

El encuentro que cambió su destino

Por curiosidad y suerte, su vida dio un giro inesperado. “Fui a una entrevista con Pancho Dotto cuando tenía 16 años, y justo estaba reunido con Jean-Luc Brunel, el exdueño de la agencia Karin de París”, relató.

“Cuando sale Jean-Luc de ver a todas las modelos de la agencia, me vio y dijo: 'A ella la quiero'. Pancho me miró como diciendo 'no sé quién es'. Nos pusimos a charlar en francés —que había estudiado en la escuela— y mi mamá le explicó que era muy chica para viajar y que quería que terminara de estudiar. Jean-Luc le dijo: 'Cuando termine de estudiar y quiera venir, siempre va a tener las puertas estarán abiertas'”, completó.

Pancho Dotto.

De esta manera, a los 20 años, Daniela Urzi ya estaba instalada en París, lista para iniciar una carrera que la llevaría a ser la cara de campañas internacionales y una de las figuras más destacadas del mundo de la moda.

Un romance que marcó su carrera

Sin embargo, su relación con el reconocido representante que la guió en el mundo de la moda no se limitó al ámbito profesional. Y en la entrevista con Héctor Maugeri, la modelo confesó: “Pancho fue mi primer novio. Me enganché mucho de él”.

Además compartió detalles sobre su vínculo con Dotto. “Aprendí mucho de Pancho sobre el trabajo. Era un workaholic, estaba las 24 horas trabajando, y eso era algo que yo admiré de él: la seriedad con la que se tomaba el trabajo”, expresó.

Por último, hablando de su vida sentimental, Daniela Urzi destacó que siempre buscó estar en pareja. “A mi lo que me ayudó mucho a seguir estando en el exterior fue siempre tener compañía, tener a alguien y no estar tan sola”, concluyó.