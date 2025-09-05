Eleonora Cassano confesó: “Tengo que operarme de las caderas, pero cuando bailo no siento dolor”

En una charla íntima con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV), Eleonora Cassano abrió su corazón y sorprendió con una confesión sobre su estado de salud: debe operarse de las caderas después de una vida dedicada al ballet. La bailarina de 60 años, que se despidió en 2012 frente a 30 mil personas en el Obelisco con una notable interpretación del ballet completo El Cascanueces, habló de las secuelas físicas que arrastra tras más de cuatro décadas de carrera.

Eleonora Cassano confesó que debe operarse de las caderas

Figura clave junto a Julio Bocca en la popularización de la danza clásica en la Argentina, Cassano fue una de las artistas que rompió moldes y llevó el ballet a escenarios impensados. Pero el precio fue alto: “Estoy mal de la cadera, me voy a tener que operar, estoy en un momento crítico, de dolor, en todo momento me duele”, confesó.

Sin embargo, la pasión por el baile sigue intacta. Con la franqueza que la caracteriza, agregó: “Pero a mí me ponés una música y no siento la cadera”. Entre risas, contó que incluso en su casa esa magia se convirtió en chiste familiar: “Mi marido me carga, me dice: ‘te voy a poner musiquita’, porque cuando no estoy en esa cosa de bailar, de lo que me provoca la música, que es moverme, yo pierdo mi esencia”.

Eleonora Cassano es una de las bailarinas más reconocidas de la Argentina.

La bailarina explicó que el desgaste es extremo: “Tengo desgastadas la cabeza del fémur, soy joven para que pase esto, como las personas grandes, pero es por eso de pedirle, pedirle, pedirle a mi pobre caderita”. Y aunque la vida del ballet siempre fue vista desde afuera como sacrificada, ella lo desmintió: “A mí siempre me dicen: ‘¿Qué vida sacrificada la tuya?’. Yo la verdad no la sentí así. Siempre el hecho de ir a clases, a ensayos, de bailar, me gustaba. Entonces, no es un sacrificio cuando te gusta. Sí, cuando no te termina de cerrar lo que estás haciendo, ahí sí es un sacrificio”.

Eleonora Cassano y Héctor Maugeri en +CARAS.

De esta forma, durante su paso por +CARAS, Eleonora Cassano se animó a contar cómo convive con el dolor tras un vida dedicada al ballet. Hoy, retirada de los grandes escenarios pero activa como maestra en masterclass y talleres, Cassano sigue transmitiendo su arte con la misma entrega de siempre.

MDP