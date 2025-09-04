En una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV), Roly Serrano emocionó al revelar cómo nació el particular apodo que le puso Dante, su hijo del corazón. El actor recordó con ternura la historia de su vínculo con el hijo de Claudia, la mujer con la que compartió 20 años de su vida y que falleció en 2004 a causa de una leucemia.

Aunque Roly descubrió que no podía tener hijos biológicos mientras estaba en pareja con Claudia, la vida le regaló la oportunidad de convertirse en padre desde otro lugar. Con orgullo, habló de Dante, a quien conoció cuando tenía apenas 4 años: “Tiene el molde para ser vikingo. Era precioso, es precioso hoy en día”, comentó mientras sonreía al ver imágenes junto a él proyectadas durante la charla.

Roly Serrano en +CARAS.

Roly Serrano y el tierno apodo que le puso su hijo del corazón

El recuerdo más especial llegó cuando el actor relató la historia detrás del tierno nombre que Dante creó para definir la relación que tenía con la pareja de su mamá. “Esto fue a los 5 años, me acuerdo porque fue maravilloso. Él estaba enojado con el papá por alguna razón y me dijo: 'Yo quiero que vos seas mi papá'. Y le digo: 'No, yo no soy tu papá. Tu papá es tu papá. Yo soy la pareja de tu mamá y nosotros tenemos que crear una relación nuestra. Veamos cómo la creamos juntos’”, contó Serrano.

Acto seguido, completó: “Entonces, pasó un tiempo y dijo: ‘Ya tengo la forma de relación’. ‘¿Cuál es?’, le pregunto y me dice: ‘Yo te voy a decir a vos Pamigo, porque sos mi amigo y te quiero como un papá’. ‘¿Y yo cómo te digo?’. ‘Amijo, porque sos mi amigo y me querés como un hijo’”.

Roly Serrano y su hijo del corazón, Dante.

El actor también rememoró con emoción las anécdotas de aquellos años y contó un momento que lo marcó para siempre. “Me acuerdo de una época cuando empezamos a estar con la mamá, yo no tenía auto y viajamos mucho en colectivo. A Dante le gustaba viajar en el asiento de atrás, mirar cómo subía y bajaba la gente. Muchas veces se sentaba en mi falda. Él venía conmigo a los ensayos, a filmar, a grabar”, recordó.

“Un día, en un colectivo, una señora nos miró raro, como desconfiando. Yo morochito y él rubio de ojos celestes. Entonces Dante, agarra y le dice: ‘¿Qué mira, señora? Sí, es mi papá, ¿y qué?’”, completó.

Actualmente mantienen un vínculo lleno de cariño. Dante vive en Barcelona junto a su pareja, Bárbara. Estudió cine, se dedica al teatro de improvisación y, según contó Roly, sigue sorprendiendo con su creatividad y sensibilidad.

De esta forma, durante su paso por +CARAS con Héctor Maugeri, Roly Serrano abrió su corazón y reveló cómo el amor y la complicidad con Dante lo convirtieron en padre del corazón, un rol que lo marcó para siempre.

MDP