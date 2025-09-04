“Estuve tres meses en coma y un año internado”, recordó Roly Serrano sobre el accidente que casi le cuesta la vida en marzo del año pasado. Durante una charla íntima con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV), el querido actor abrió su corazón para contar cómo fue aquella noche en la que, tras quedarse dormido al volante cuando volvía de una temporada en Córdoba, colisionó contra otro auto y todo cambió para siempre.

Roly Serrano recordó el accidente que lo dejó al borde de la muerte

Roly volvía solo de Carlos Paz cuando ocurrió el choque. “En el accidente no me hice absolutamente nada. El auto quedó en la banquina, me bajé de la camioneta, fui a fijarme qué pasaba con la otra familia y estaban todos bien”, relató.

Roly Serrano en +CARAS.

Después, regresó a su vehículo y llamó a un amigo para pedirle ayuda. “Había una parejita que me estaban cuidando la camioneta y me decían: ‘Lo que necesites’. Yo tenía plata, mis documentos, y se los di para que lo guardaran hasta que llegara la gente de Buenos Aires. Ahí perdí la conciencia. Me senté al borde de la camioneta y no me acuerdo más. Perdí la conciencia y me desperté tres meses después”, explicó conmovido.

El acompañamiento y la recuperación

Mientras él permanecía inconsciente, fueron sus amigos, colegas y seres queridos quienes vivieron día a día la incertidumbre. Osvaldo Laport, “El Puma” Goity, Coco Silly y Guillermina Valdés estuvieron entre las figuras que lo acompañaron en ese duro proceso.

El actor atravesó nueve meses más de rehabilitación hasta recibir finalmente el alta. En ese sentido, contó cómo cambió tras el accidente: "Hay una cosa que me quedo en claro, no es que ya había cambiado, era el comienzo de un proceso distinto al que venía trayendo. De descuidarme, el de no cuidarme, fumar mucho, comer mucho, dormir poco, trabajar mucho tiempo”​.

Roly Serrano y Guillermina Valdés.

“Yo comía de manera compulsiva y fumaba dos paquetes de cigarrillos por dia", detalló y explicó que "cuando uno está mal tiene ansiedades y las ansiedades las llenas con algo. Algunos comen, otros fuman, otros se emborrachan, otros se drogan, otros hacen otras cosas”.

Hablando de su sitación, contó que estuvo cerca del alcohol y que se dormía en todos lados, incluso arriba del escenario. "Un día estaba en el programa de Pamela David y me quedé dormido. Hacía una obra en el Teatro San Martín con la dirección de Daniel Veronese, La gaviota de Chejov, y yo estaba grabando un programa y hacía otra obra de Cervantes y ensayaba. Entonces, llegaba y me dormía, me dormía todo el tiempo", relató con humor.

De esta forma, durante su paso por +CARAS con Héctor Maugeri, Roly Serrano recordó el accidente que lo dejó tres meses en coma y un año internado. Hoy, con la ironía y la lucidez que lo caracterizan, el actor dice que volvió a nacer.

MDP