Emanero y un TOC insólito: “Tengo todos los boxers y las medias iguales”

Durante su entrevista íntima con Héctor Maugeri en +CARAS (Caras TV), Emanero sorprendió al revelar su insólito TOC: usa todos los boxers y medias exactamente iguales. Lejos de tratarse de una colección, el músico explicó que fue una decisión práctica que tomó hace algunos años.

Emanero y un TOC insólito

“No es que los colecciono, es que encontré el boxer que me queda cómodo y que me gusta, y me compré muchísimos del mismo, exactamente idénticos. Tengo todos los boxers iguales”, contó con una sonrisa. Según detalló, todos son negros, con elástico blanco y ajustados a la pierna.

Pero la elección de Emanero va más allá de una simple comodidad. Es parte de una lógica personal para simplificar su rutina diaria. “En mi cabeza es tratar de resolver un problema. No quiero ir y estar pensando: ‘¿Por qué este queda un poquito holgado?’ o ‘este otro no me gusta tanto’. Entonces dije: ‘Voy a comprar todos los boxers idénticos que me gusten’”, explicó.

Emanero en +CARAS.

Lo mismo hizo con las medias. Aunque varían en color, el modelo, grosor y altura son siempre los mismos. “Todas las medias idénticas, iguales, en distintas variaciones de color, pero es el mismo modelo”, detalló.

El testimonio despertó las risas de Maugeri, quien bromeó: “Es un TOC. Tenés que recurrir otra vez a tu psicólogo”. Emanero, lejos de incomodarse, respondió con naturalidad: “Pero no lo hago con otras cosas. Me ha pasado solo con los boxers y con la ropa interior”.

La confesión, espontánea y honesta, mostró una vez más ese costado poco habitual de los artistas: el que se permite mostrarse humano, con sus hábitos, costumbres y pequeñas obsesiones.

La entrevista con Emanero en +CARAS volvió a dejar al descubierto el costado más genuino del artista. Con humor y transparencia, compartió un hábito tan personal como práctico, que lo ayuda a simplificar su día a día. Una anécdota más que confirma que detrás del éxito y la exposición, se esconde un tipo común, con pequeñas manías como cualquiera.