Estudio Paradiso con Donato De Santis, programa completo: 28 de octubre del 2026

En una nueva emisión de Estudio Paradiso, Donato De Santis junto a Martín Rubinetti realizaron un especial desde Italia. El ciclo recorrió paisajes, sabores y tradiciones de una de las regiones más conocidas por la gastronomía. Además, se entrevistó con los ciudadanos del lugar.

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Durante el programa de Caras TV, los conductores transitaron las calles de Toscana y visitaron la Plaza del Mercado Central, el espacio culinario, donde Donato De Santis con su conocimiento acercó a los espectadores al corazón de la comida italiana.

Estudio Paradiso se emite de lunes a viernes a partir de las 16:30 horas por Caras TV. El programa cuenta con la conducción de Donato De Santis y Martín Rubinetti, donde en cada capítulo invitan a descubrir distintos destinos y propuestas gastronómicas de la mano de uno de los cocineros más reconocidos.