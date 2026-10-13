La grave acusación contra Darío Giordano por su relación con Romina Yan que reveló Ángel de Brito

Darío Giordano volvió a quedar en el centro de la atención pública luego de que Ángel de Brito compartiera una serie de relatos vinculados con el comienzo de su historia junto a Romina Yan. A partir de testimonios aportados por personas que habrían coincidido con la pareja en distintos ámbitos laborales, salieron a la luz versiones que reabrieron el interés sobre una etapa poco conocida de aquel vínculo y sumaron nuevos elementos a una historia que continúa generando repercusiones.

Ángel de Brito sorprendió al revelar un particular detalle del inicio de la relación entre Darío Giordano y Romina Yan

Las recientes declaraciones de Valentín Yankelevich sobre episodios que vivió durante su infancia reactivaron la atención sobre la figura de Darío Giordano. En ese contexto, Ángel de Brito compartió al aire una serie de testimonios que, según explicó, recibió de personas vinculadas a la televisión y a distintas producciones en las que participaron el productor y Romina Yan durante los primeros años de su historia juntos.

Romina Yan y Darío Giordano

Durante el programa del lunes de LAM (América), el conductor señaló que, tras conocerse el relato del piloto, comenzaron a llegarle mensajes de trabajadores que habían compartido ámbitos laborales con el productor. De acuerdo con su versión, esos testimonios describían una imagen negativa del empresario dentro del canal donde desarrolló su carrera. “Desde técnicos hasta artística, todos me hablan peste de Giordano, como compañero”, expresó.

Además, sostuvo que varias de las personas consultadas relacionaron el crecimiento profesional de Darío Giordano con el comienzo de su vínculo con Romina Yan. En el programa, se repasaron los inicios laborales del empresario. Mientras se recordaba que había comenzado desempeñándose en tareas técnicas, De Brito remarcó lo que le habían transmitido distintas fuentes sobre su evolución dentro de la estructura del canal. “Me decían que a partir de su romance con Romina, obviamente, le dan un cargo importante en Telefe”, afirmó.

Romina Yan

Luego agregó que, según esos testimonios, Giordano era percibido como una persona “soberbia”, “maleducada” y “despectiva” con quienes trabajaban a su alrededor. Sin embargo, el dato que más repercusión generó estuvo relacionado con una presunta historia ocurrida durante la etapa de Chiquititas. Según contó, recibió mensajes de personas que formaron parte del elenco y del equipo de producción de la obra teatral. “Hoy me escribieron del elenco y productores de Chiquititas en el teatro para contarme una historia que es tremenda”, señaló.

Los testimonios que reveló Ángel de Brito sobre Darío Giordano y Romina Yan

Al desarrollar esa información, Ángel de Brito explicó que una de las personas que se comunicó con él aseguró haber presenciado la situación. Según leyó al aire, Darío Giordano habría manifestado su intención de conquistar a Romina Yan y llegar a casarse con ella, utilizando expresiones despectivas hacia la actriz. El conductor reprodujo el mensaje recibido: “Yo estuve ahí cuando él hizo esa apuesta. Estaba en el teatro ese día cuando Darío dijo algo así: ‘Les apuesto a que me la levanto a la gorda y me caso’”.

La misma versión también hizo referencia a la etapa de filmación de la película de Chiquititas en Villa La Angostura. De acuerdo con el relato leído por el conductor, durante ese período se habrían producido situaciones de trato difícil hacia Romina Yan. Además, la persona que aportó el testimonio sostuvo que muchos integrantes de la producción evitaban intervenir por temor a posibles consecuencias laborales. Según el conductor, quienes se comunicaron con él afirmaron que esos comentarios eran conocidos por distintas personas vinculadas al proyecto.

Antes de terminar el programa, Ángel de Brito insistió en que los relatos no provenían de una sola fuente. “Lo sabía todo el mundo. Los productores, la jefa de prensa, Facundo Arana, así millones de cosas que ocurrían todo el tiempo”, manifestó al referirse a la información que, según explicó, recibió durante las últimas horas. Sus dichos ampliaron el foco inicial de la discusión y trasladaron el debate hacia los comienzos de la relación entre Romina Yan y Darío Giordano.

Romina Yan

Darío Giordano volvió a quedar en el centro de la conversación pública luego de que Ángel de Brito difundiera distintos testimonios vinculados con los inicios de su vínculo con Romina Yan. Las versiones compartidas por personas que aseguraron haber coincidido con la pareja en ámbitos laborales aportaron una nueva mirada sobre esa etapa y reavivaron el interés por hechos que habrían ocurrido durante aquellos años.

VDV