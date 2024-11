Durante 2021, Patricia Sosa tuvo que someterse de urgencia a una operación debido a una arritmia cardíaca. Afortunadamente, la exlíder de La Torre se recuperó bien y pudo superar el susto. En una entrevista reciente con Héctor Maugeri para +Caras en Caras TV, Sosa compartió el conmovedor momento que vivió junto a su hija, Marta Mediavilla, y la frase que recibió de ella que transformó su vida.

Antes de contar esa experiencia, Patricia habló sobre la historia detrás de su famosa canción “Déjate querer”. Relató que un día, mientras observaba a un grupo de mujeres debatiendo sobre sus relaciones de pareja, notó la defensa y desconfianza en cada una de ellas. “Las veía a todas con la guardia muy alta. Las escuché, empecé a ver que se estaban enredando y se estaban perdiendo de algo, en un momento dije: 'déjense querer, déjense cuidar'. No está mal decir: '¿me cuidás?, ¿me traés un té que no me siento bien?'”, recordó la compositora.

Luego de narrar su anécdota, conectó con otra historia más reciente en su vida. En una de las presentaciones de su “Gira Mágica” (que presentará en el teatro Gran Rex el próximo 15 de diciembre), una mujer se acercó a ella a la salida de un recital y le confesó: “Nunca me dejé querer; me dediqué a cuidar a mi familia, a mis hijos y nunca me dejé cuidar”. La sinceridad de esa fanática le conmovió hasta las lágrimas.

Patricia Sosa embarazada de su hija, Marta.

En sintonía, el conductor de +Caras le preguntó: “¿En qué momento de tu vida te diste el permiso de dejarte cuidar y dejarte querer?”. Patricia Sosa recordó entonces el momento en que, ya recuperándose en su casa de la operación cardíaca, Marta, su hija, se acostó junto a ella y le preguntó: “¿Querés un té?”. La cantante accedió, pero su hija insistió en que lo pidiera explícitamente.

Al notar su confusión, "Martita", como cariñosamente la llama su madre, la miró y le dijo: “No me pedís nada, dejame que te cuide”. Ese simple acto tocó profundamente a Patricia. “Me agarró un nudo en la garganta”, confesó, dándose cuenta de que ser madre no significaba negar su propia vulnerabilidad y que, al igual que cuida, también debe dejarse cuidar.

Patricia Sosa, Oscar Mediavilla y su hija, Marta.

Reflexionando, admitió también que asumió el mismo rol protector en su relación con Oscar Mediavilla: “Pensaba que mi misión era cuidar, proteger, como un árbol que puede dar sombra, dejar hacer nidos, y al que las tormentas no le hacen nada. Pero llega un momento en el que hay que dejarse querer”.

Finalmente, Maugeri le consultó cómo se siente ahora que ha cambiado su perspectiva. Con sinceridad, Patricia Sosa concluyó: “Siento que pedir amor no significa ser débil. Entendí que todos necesitamos que nos den afecto, es necesario en este mundo”.

MDP