La relación entre Patricia Sosa y Oscar Mediavilla ha resistido el paso del tiempo y superado adversidades. Con exactamente cinco décadas de amor, su historia es de aquellas que merecen ser contadas. Se conocieron en 1974, siendo aún adolescentes, durante los ensayos de una banda de rock. El fundador de la banda buscaba coristas y el destino hizo el resto. La química entre ellos fue innegable, sin embargo el romance no se dio de forma inmediata.

El flechazo adolescente que vendió su destino

En una entrevista reciente con Héctor Maugeri para +Caras en Caras TV, Patricia Sosa, una de las mejores voces de la música popular argentina, compartió los detalles de esos primeros momentos con Mediavilla. “Oscar es mi amor, fue muy fuerte lo que nos pasó”, confesó.

La conexión especial con el director de Caras permitió que la célebre artista pueda hablar con libertad sobre esos primeros años y sus experiencias personales. “Mi primera vez fue con Oscar, tenía 16 años”, relató, y recordó la culpa y el miedo que tuvieron en ese momento en el que su generación hablaba poco de sexo, incluso entre amigas.

Patricia Sosa y Oscar Mediavilla en su juventud.

50 años después, la pareja se prepara para celebrarlo: “Esta semana vamos a ir a cenar los dos solos; elegimos un lugar muy lindo para festejar. Es mucho y es poco porque seguimos amándonos, construyendo, y tuvimos una hija hermosa. Agradezco al cielo esto”, comentó Sosa con emoción en el living de +Caras.

El divorcio que no fue y el pacto que transformó su relación

Como toda historia de amor, la suya también tuvo momentos difíciles. En 1997, Patricia solicitó el divorcio, pero la ruptura no fue definitiva. Años más tarde, en el 2000, ella extendió una rama de olivo, y ambos decidieron retomar la relación, transformándola en un nuevo tipo de vínculo. “Hicimos un pacto; cada uno respeta la privacidad del otro, y esa parte quedó en el olvido”, explicó.

Patricia Sosa y Oscar Mediavilla.

La reconciliación fue un trabajo arduo, pero para ella, valió la pena: “Fue un milagro del amor. Me pregunté, ¿qué vale más: recuperar mi amor o mi ego?”, reflexionó. Hoy en día, ambos viven en espacios separados, manteniendo el amor vivo. “Seguimos siendo novios; por supuesto que el deseo sigue ahí. Oscar es una persona que me dice todos los días que me quiere y lo linda que estoy, todos los días tiene en cuenta mi palabra”, comentó, convencida de que no podría desenamorarse de él.

Cuando Maugeri le preguntó cómo vive el paso del tiempo, Patricia Sosa respondió que no le teme y que, de hecho, le ha jugado un favor en todas sus relaciones, incluyendo la de pareja. “Tengo 68 años, me siento bien, activa, mentalmente sana y con polenta para seguir componiendo y haciendo cosas nuevas”.

MDP