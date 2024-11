Patricia Sosa es una de las cantantes más icónicas del rock nacional y fue la primera mujer en liderar una banda de rock en Argentina en la década del '80. Al frente de La Torre, rompió esquemas, llenando estadios y llevando su música al exterior con notable éxito. En una época en la que el rock estaba dominado por hombres, Sosa enfrentó un ambiente hostil y machista para abrirse camino en el género. En una entrevista reciente con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), la reconocida artista recordó sus primeros pasos en el rock, cómo superó los prejuicios de la época y su memorable viaje a Rusia poco después de ser madre.

Los inicios de Patricia Sosa en el mundo del rock and roll

Comandada junto a su compañero de vida, Oscar Mediavilla, "La Torre" se convirtió en un referente del rock local. Sosa cautivaba con su poderosa voz y su presencia en el escenario, pero desde el inicio de su carrera tuvo que lidiar con el machismo de un público poco acostumbrado a ver a una mujer liderando una banda de hard rock.

“Era feroz”, relató sobre la actitud con la que enfrentó los prejuicios. La cantante recordó que, para muchos espectadores, era sólo “la minita de los músicos” o “una atorrantita”. “Me decían 'nena, bajate del escenario', y yo respondía: 'soy la cantante'”, agregó con una sonrisa en el rostro.

La intérprete, que el 15 de diciembre presenta su concierto “Gira mágica” en el Teatro Gran Rex, también reflexionó sobre el público que la recibió con hostilidad en un principio. “Visto a la distancia, no pienso que era machismo, eran pibes también y para ellos era una figura rara”, expresó.

“Cuando salía al escenario, era una aplanadora. Se cansaban de mirarme las piernas, no aguantaban más de cuatro temas gritando barbaridades. Por dentro, yo pensaba: 'gané'”. La perseverancia de Patricia Sosa rindió frutos, en 1983 fue premiada como “Mejor cantante” y hoy goza de un reconocimiento indiscutido en la escena.

Cómo fue el viaje a Rusia de Patricia Sosa

La carrera de Patricia Sosa no solo tuvo que lidiar con los desafíos del universo del rock, sino con los propios prejuicios familiares. Proveniente de una familia tradicional, la idea de que una joven vestida de negro y con medias de red se fuera de gira era dificil de aceptar. “La primera vez que me fui de gira, tenía 20 años y era con una banda de covers. Le dije a mi mamá: 'Me voy a Bolivia por cuatro meses'. ¡Imagínate la cara de mi vieja!. Me fui y a los dos meses apareció con la mamá de Oscar”, contó entre risas.

Un viaje que marcó su carrera fue el que entabló con La Torre en su gira por la ex Unión Soviética. La cantante recordó que, tras haber dado a luz a su hija, tomó la decisión de irse en agosto de ese año a Rusia, algo que también desconcertó a su madre. “Me voy en agosto a Rusia 45 días”, le dijo a su madre, que la miró y sólo atinó a decir “acabas de parir”. “Yo estaba con cesárea y puntos, pero fui igual”, comentó.

Además, rememoró: “Parí en marzo y en agosto estaba de gira con una bebé de 4 meses que cumplió 5 meses en el tren de Moscú a Leningrado, si eso no es heavy metal, decime qué es”. Así, La Torre se convirtió en la primera banda argentina de rock en presentarse en suelo ruso, y Sosa fue su figura central.

Momento Megacistin

En un momento especial de la entrevista, Maugeri realizó la “pregunta Megacistin” sobre sus fortalezas en el escenario. La vocalista respondió con humildad y seguridad: “Estoy muy entrenada, hablando físicamente entreno desde hace mucho tiempo, soy como una atleta de alto rendimiento, puedo seguir y tengo unas cuerdas vocales fuertes”.

Sin embargo, lo que más valora es su capacidad para despertar emociones en el público. “Más que nada, lo importante es sacar sentimientos genuinos, porque cuando despertás eso en la gente, lo que vuelve también son sentimientos genuinos”.

Por último, Patricia Sosa compartió que su conexión con el público tiene un componente espiritual y transformador. “No veo una multitud; veo individualidades y percibo energías. Cada persona viene con sus dolores, desamores, alegrías. Entra y me dedica dos horas de su no-tiempo, abre su corazón y se produce una comunicación, es una cosa muy hermosa”.

