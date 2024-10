Gabriel Machado habló de cómo la pandemia cambió su vida: “Tenía miedo de no tener la habilidad”

En la última edición de +Caras, el consagrado fotógrafo de celebridades Gabriel Machado se sentó en el living de Héctor Maugeri para mantener una cálida entrevista que duró casi una hora. Durante la conversación, el artista repasó su destacada carrera, pero también abrió su corazón al revelar cómo la pandemia de Covid-19 afectó su vida y lo llevó a un profundo proceso de transformación personal y artística.

Un vínculo con el arte que nació en la infancia

Gabriel Machado, el fotógrafo argentino que en 2023 fue declarado personalidad destacada de la cultura en la Legislatura Porteña, se conectó con el arte desde muy joven, primero a través de la pintura. Sin embargo, con el tiempo, la fotografía tomó el centro de su vida profesional, dejando la pintura de lado.

Fue durante la pandemia, cuando el mundo entero se detuvo, que su amor por la pintura volvió a renacer. “El 25 de julio de 2020 estaba tirado en la cama, con una tristeza enorme, el estudio cerrado y sin poder hacer nada”, recordó Machado. Esta difícil situación lo empujó a buscar al joven artista que había dejado atrás en los ‘90 y decidió volver a pintar.

Cuadro abstracto de Gabriel Machado.

Desde entonces, el ganador del ‘Martín Fierro de la Moda’ comenzó a pintar sobre fotografías, una técnica que llamó "Fotura", la fusión de fotografía y pintura. “Tenía miedo de no tener la habilidad en las manos, pero resultó mejor que antes”, confesó en el living de +Caras.

Luego, no conforme con esta técnica, decidió dar un paso más y explorar otros tipos de arte. “Empecé a pintar primero foto con pintura y después salté a lo figurativo. Ahora me volqué a lo abstracto”, comentó.

El desafío de Gabriel Machado con el arte abstracto

Asimismo, compartió una anécdota personal sobre su incursión en el arte abstracto. Su hijo Nazareno, odontólogo, le pidió un cuadro abstracto para su consultorio, lo que llevó al artista a enfrentarse a un nuevo desafío creativo.

Gabriel Machado en el living de +Caras.

“Estuve con el lienzo en el piso sin poder pintar. Lejos de ser más fácil porque es expresarse solamente, el arte abstracto es tan difícil porque hay una libertad absoluta. No hay mandatos que respetar como en el arte figurativo, vos tenes que poner límites. Es tanta la libertad que me empezó a ahogar”, admitió. Durante meses no pudo avanzar con la obra de su hijo hasta que una amiga lo ayudó a cambiar su perspectiva.

Finalmente, Gabriel Machado encontró su camino en el arte abstracto y logró la obra para su hijo. De esta experiencia surgió su última colección, a la que tituló “Búsqueda”, con cada obra inspirada en canciones de Charly García. “El arte abstracto es generoso y democrático; no se trata de dibujar bien, sino de expresar algo”, concluyó el artista, reflexionando sobre cómo la pandemia le permitió reconectar con la pasión de su vida.

MDP