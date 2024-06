Guillermo Andino y Carolina Prat fueron los invitados de esta edición de martes de +CARAS, programa conducido por Héctor Maugeri. El segmento de entrevistas se transmite de lunes a viernes, desde las 20:00 hs, por las pantallas de CARAS TV y Net TV.

Sin dudas que la pareja que ambos mantienen es un ejemplo a seguir, ya que van por las bodas de plata y el amor que derrochan con cada paso que dan juntos es notorio. En este contexto, ambos hablaron de cómo llevan tanto tiempo compartiendo como pareja y cuál es la fórmula para que el vínculo dure.

"Hemos tenido crisis, es obvio. Sería irreal que en un vínculo de matrimonio o de cualquier tipo no surja un problema", reconoció Prat al respecto de momentos no tan agradables que mantuvieron como matrimonio.

Luego, ella dejó en claro que si hay un problema siempre se charla y se busca una solución: "Nunca nos vamos a dormir sin resolverlo. Ninguno de los dos es rencoroso". La madurez y la comunicación en un vínculo amoroso es muy importante y ellos lo saben.

Guillermo Andino, Carolina Prat y Héctor Maugeri.

Andino también destacó qué es importante en su familia: "Para mi hay un núcleo sagrado que es Caro y nuestros hijos. No me puedo dar vuelta y decir: 'Hasta mañana'. El mejor momento de mi día es cuando vuelvo a casa".

Además, remarcó los sentimientos de amor y enamoramiento que tiene para con Prat: "Yo estoy absolutamente enamorado". Por otro lado, confesó que tienen un tatuaje en común: "Los dos nos tatuamos el Yin y el yang".

La conductora de televisión resaltó la importancia de haber estado siempre para sus hijos: "Yo prioricé mi familia. No tiene precio haber estado todo el tiempo pendiente de mis hijos. No lo cambio por nada. Por eso ahora me siento bien estudiando arquitectura".

Guillermo Andino y su amor infinito hacia Carolina Prat

Héctor Maugeri tuvo el privilegio de entrevistar, en +CARAS, a una de las parejas más consolidada y que podría tomarse como ejemplo. A través de las pantallas de CARAS TV y Net TV, ambos hablaron de la forma en la cual viven el amor.

Guillermo Andino.

"No hay un día en el que no le diga que la amo. Me emociono porque no me imagino la vida sin Caro", aseguró Guillermo Andino en cuanto a su forma de expresarle amor a Carolina Prat. Posteriormente, afirmó acerca de que es un 'llorón': "Con Gerardo Rozín y Fernando Bravo, competíamos por quién era el más llorón de la tele y gané yo".

La familia es lo más importante se suele decir. En este marco, el periodista expresó: "En el último tiempo hubo una campaña antifamilia, como que lo cool es estar suelto. Y me doy cuenta que al final del día todos vuelven a pensar en la gente que los ama y a los que aman".

Andino nuevamente hizo hincapié en que hay que demostrar o hacer sentir el afecto que se tiene por las otras personas: "Hay gente que no lo expresa porque teme quedar como un nabo. Todo lo contrario".

Guillermo Andino y Carolina Prat.

Por último, él confirmó que están pronto a llegar a los 25 años de casados, que eso lo pone muy contento y ojalá puedan llegar a los 50 años: "Vamos por las bodas de plata y Dios quiera que nos de vida que lleguemos a la de oro y con nuestros nietos".

