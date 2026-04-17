La confesión de Dyango sobre su esposa, Mariola García: "Hace 50 años que estamos juntos"

Dyango en una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri para Caras TV hizo un recorrido por su vida sentimental donde reveló los secretos de su última y actual relación con Mariola García. Un amor que los unió a pesar de la diferencia de edad, ella 13 años menor que él.

Dyango expresó el cariño que lo une con su esposa

Dyango confesó en Caras TV que su actual mujer se ha transformado en un pilar fundamental en su vida privada y profesional, subrayó que la magia sigue intacta como el primer día y expresó: “ “No se ha transformado. Yo la sigo queriendo, si cabe, un poco más que años atrás” y agregó: “Hace 50 años que estamos juntos”.

Dyango//Instagram

El cantautor sorprendió al destapar que durante los años de matrimonio Mariola García nunca inició un desacuerdo y que las peleas fueron mínimas. “No he tenido crisis con ella. Siempre que ha ocurrido alguna tontería de la vida, ella sabe cómo resolverlo, cómo apaciguarlo. Es única”, reconoció el cantante.

Dyango y Mariola García//Instagram

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, Dyango asumió la responsabilidad de la relación y expuso: “Si alguna crisis, furtiva o pequeña, hemos tenido, siempre ha sido culpa mía”.

Dyango//Instagram

Dyango y su postura sobre los celos

El artista catalán con claridad y sin pelos en la lengua habló sobre los celos en la pareja y expuso: “Ella es un poco más celosa que yo”. En este contexto, cantó una anécdota que vivió en Argentina. “Una fanática me pidió un autógrafo y me tocó y mi mujer imagínate se quería bajar del coche”, contó Dyango entre risas.

En esta entrevista exclusiva que el cantante español dio a Héctor Maugeri en Caras TV dejó ver una faceta poco conocida y permitió que la audiencia argentina conozca un poco más de la intimidad del artista con su esposa, con quien mantiene un vínculo sólido hace 50 años y es la musa de sus últimas canciones.