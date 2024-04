Nicole Neumann está atravesando la recta final de su embarazo y se muestra tan radiante como siempre. Sin embargo, la modelo también se muestra preocupada por su pareja, Manuel Urcera, que será padre por primera vez.

En una entrevista con Socios del Espectáculo, Nicole reveló cómo se encuentra actualmente: “Complicado no, pero pesadito. Los últimos meses, ya me cuesta todo”. Cuando le preguntaron por el nombre del pequeño, la jurado de "Los 8 Escalones del Millón" explicó que quiere que sea el piloto quien lo revele.

Nicole Neumann junto a Manu Urcera.

“Siempre me olvido de preguntarle a Manu si lo quiere decir o no. Es como que ahora no me siento la primeriza, el primerizo es él. Por eso digo que me gusta que él termine de elegir el nombre entre los que nos gustan. Que él lo cuente cuando quiera”, reveló al aire Neumann.

Por último, Nicole Neumann confesó cuál es el miedo más grande de Manuel Urcera antes de la llegada de su primer hijo: “No sabe si se va a animar a cambiar pañales en situación dos. Pero bueno. Lo vamos a ver. Lo va a tener que hacer. Vamos a ver qué pasa con eso”.

Quién acompañará a Nicole Neumann durante la cesárea

La modelo confesó que su esposo no estaba seguro si podía acompañarla durante la cesárea. “Primero tenía dudas también, porque le da un poco de impresión", explicó en el ciclo de ElTrece.

Sin embargo, Nicole Neumann terminó revelando que Manu Urcera finalmente si la acompañará: "Entonces le dije: ‘bueno, entra mi hermana’. Yo necesito alguien que me haga el aguante ahí porque soy muy miedosa’. Y ahí cuando le dije eso me dijo, ‘Voy a estar yo, quiero disfrutar ese momento’”.

J.C.C