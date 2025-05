Lula Rosenthal revela sus peores experiencias con las apps de citas: “encima pagué yo”

En una charla íntima y sin filtros con Héctor Maugeri para el ciclo +Caras de Caras TV, Luciana “Lula” Rosenthal se animó a hablar de todo. La actriz y cantante, que hoy brilla en el musical Mamma Mia, no solo recorrió los hitos más importantes de su carrera artística, sino que también se permitió abrir una ventana a su vida personal, en especial a su vínculo con el amor.

El amor, la timidez y las desventuras en las apps de citas

Durante el clásico “juego de las máscaras”, una sección especial donde Maugeri lanza preguntas directas y la entrevistada responde con sinceridad, Lula sorprendió al revelar que ha incursionado en el mundo de las apps de citas. “Trabajo mucho. No le doy pelota [al amor]”, admitió entre risas.

Además, explicó que, pese a su imagen segura en escena, en lo personal se considera muy tímida: “Sé que no parezco, pero soy muy tímida. Si viene alguien que me gusta y esa persona me miró, no es que le devuelvo la mirada, me retraigo”.

Lula Rosenthal en +Caras: “Sé que no parezco, pero soy muy tímida”.

Con humor y honestidad, la artista relató algunas de sus experiencias menos felices en el mundo virtual de las citas. “La gente no pone su foto verdadera. Hubo un par de veces que no me dio el corazón para irme y me tuve que quedar. Pero fue difícil. Y encima pagué yo”, contó, dejando en evidencia la frustración que puede aparecer en estos encuentros.

Lula Rosenthal y Héctor Maugeri.

A pesar de esos tropiezos, Lula confesó que hoy está atravesando un momento especial: “Estoy conociendo a alguien, pero no sé cómo va a seguir”. Y agregó que, cuando se enamora, lo hace con entrega y autenticidad: “Soy muy honesta con lo que me pasa y lo que no. Cuando realmente me enamoré, viví relaciones hermosas, jamás tuve una relación tóxica. El amor me despierta una ternura muy especial”.

Con su calidez y carisma, Lula Rosenthal mostró una vez más su costado más humano, combinando humor, profundidad y sensibilidad. La misma fuerza con la que se planta en el escenario, la lleva también a su vida personal, sin máscaras ni poses.