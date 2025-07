La madre de Emanero, su fan número uno: “Va a los shows con ocho amigas”

El rapero y cantante argentino Federico Giannoni, conocido artísticamente como Emanero, fue el protagonista de una emotiva entrevista con Héctor Maugeri en el ciclo +CARAS (Caras TV). Durante la charla, el artista abrió su corazón y compartió detalles íntimos sobre su historia familiar, especialmente el rol fundamental que tuvo —y sigue teniendo— su madre en su vida y su carrera.

Con 37 años y una carrera en pleno auge, Emanero se convirtió en una de las figuras más destacadas del género urbano en la Argentina. Su camino en la música comenzó a los 15 años, sin formación académica ni contactos en la industria: “Aprendí a producir porque no tenía un productor”, confesó. Su talento autodidacta lo llevó a convertirse en compositor, productor y performer de su propio universo musical.

Emanero y Héctor Maugeri en el living de +CARAS.

Hoy, en el marco de su gira titulada El Último Sinvergüenza Tour 2025, el artista recorre las ciudades más importantes de Argentina y llena cada escenario en el que se presenta. Además, este próximo 2 de agosto se prepara para dar en Montevideo, Uruguay, el show más importante de su carrera, al menos en términos numéricos. Sin embargo, nunca pierde de vista sus raíces ni a quienes lo impulsaron desde el primer momento.

La madre de Emanero, su fan número uno

“Tuve una madre muy presente que lo dio todo para que yo pueda ser lo que quería ser”, dijo Emanero con gratitud al recordar su infancia. Y aunque siempre fue reservado con su entorno, su madre supo acompañarlo a su manera: “Me apoyó mucho más de lo que yo quizás la dejaba, porque nunca fui el tipo de artista que después de hacer una canción iba a mostrársela a toda la familia. Siempre fui más tímido, más retraído”.

Durante muchos años, su madre se enteraba de los logros de Emanero por terceros: “Mi vieja se tuvo que ir enterando más por amigos que le decían: ‘Che, Fede está cantando, hace unas canciones lindas’”.

Emanero y su mamá.

Con el paso del tiempo, su madre pasó del bajo perfil al rol de fan número uno. Hoy no se pierde ningún show y se encarga personalmente de invitar a sus amigas. “Le encanta venir a los shows, invitar gente y hacerse cargo de todo. Muchas veces le digo: ‘Vení conmigo al camarín, vení al show como parte del staff’, y ella me responde: ‘No, no, no, yo voy con ocho amigos’”, contó entre risas.

Además, se encarga de coordinar la logística como si fuese una verdadera productora: “Se asegura de que todos lleguen bien, de que tengan estacionamiento... Le gusta ocuparse de todo eso”.

La entrevista en +CARAS deja en claro que más allá del éxito y los escenarios repletos, Emanero sigue siendo un hijo agradecido que reconoce la importancia de los afectos. Su madre no solo fue un pilar en los inicios, sino que hoy celebra su éxito con entusiasmo y orgullo. Una historia familiar que refleja el costado más humano del artista urbano del momento.