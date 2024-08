En una nueva emisión de +CARAS, Héctor Maugeri tuvo el privilegio de entrevistar a la cantautora y actriz argentina Marilina Ross. Durante el emotivo encuentro, la artista no solo recorrió su vida y obra, sino que también abrió su corazón al revelar cómo vivió su primer amor con una mujer.

Con sus 81 años, Marilina Ross ha dejado una huella imborrable en la cultura argentina. Sus destacadas actuaciones en teatro, televisión y cine, junto con su profunda interpretación, le han valido numerosos premios tanto a nivel nacional como internacional. Durante la última dictadura en Argentina, Marilina fue prohibida y forzada al exilio en España, una experiencia dolorosa que, sin embargo, le dejó grandes aprendizajes. Fue a través de la música, y especialmente con su álbum Soles (1982), que logró reconectarse con el público argentino, superando el dolor del exilio.

El primer amor de Marilina Ross con una mujer

Para Marilina Ross, "el amor no tiene género". A lo largo de su vida, disfrutó de muchos amores, con idas y vueltas, pero siempre con felicidad y buenos recuerdos. Sin embargo, después de tantas experiencias, encontró el gran amor de su vida en Patricia de Rincci. Tras ocho años juntas, se casaron el 22 de julio de 2013, cumpliendo el sueño de formalizar su relación y construir una familia con su perrita ‘Pompy’.

Marilina Ross y Patricia de Rincci durante su casamiento

"El amor es el amor. Yo primero amo y después me doy cuenta de qué tiene entre las piernas. No es al revés. El amor no pide permiso; se mete a cachetazos y después no lo podés sacar más aunque quieras", expresó Marilina, enfatizando la fuerza del amor verdadero.

Marilina Ross y Patricia de Rincci

Maugeri la interrogó sobre cómo vivió su primer amor con una mujer en una época en la que en Argentina era impensable que una artista hablara públicamente de ello. “Lo viví con mucha dificultad, no estaba bien visto. Uno creía que estaba mal sentir eso, pero por suerte pude revertirlo y darme cuenta de que no era una enfermedad como me habían enseñado”, reflexionó. Y la artista reafirmó con convicción: “El amor es uno y no mira el sexo de la otra persona”.

Cuestionario musical

En el tramo final de la conmovedora entrevista, Héctor Maugeri propuso a Marilina un cuestionario musical, en el que ella respondía a través de sus canciones. “¿Qué es lo que más te asusta? ¿La vejez o el último gesto que no podrás mirar?”, preguntó, haciendo referencia a su canción Fotos Mías, del álbum Estados de ánimo.

"La vejez es lo que más me asusta y me está tocando los talones. Aunque no siento la vejez, temo cuando no pueda manejarme, dependa de los demás, o no pueda gestionar mis cosas y quehaceres cotidianos", respondió con honestidad Marilina.

Por último, contó que esa canción la compuso junto a Cristina Banegas, partiendo de fotos suyas para crear la letra. “Me asusta la vejez, la foto del final, el gesto de morir que no podré mirar”, dice una de las estrofas. Y Marilina concluyó: “No importa qué gesto tiene mi partida, porque sé que voy a un lugar maravilloso. Ya no le tengo miedo a la muerte; estuve muy cerca y es un sitio de mucha paz y bienestar”.

