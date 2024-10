Mario Massaccesi se define como solterón: “Siento que alguien tiene que defendernos”

Mario Massaccesi, reconocido periodista argentino, ofreció una entrevista íntima en +Caras, el programa conducido por Héctor Maugeri en Caras TV. Durante la conversación, el conductor de Cuestión de Peso (El Trece) se sinceró sobre su dura historia de vida, su proceso de superación, y, por supuesto, habló sobre su soltería elegida.

A pesar de haber atravesado una niñez difícil, con carencias económicas y profundos dolores emocionales, Massaccesi logró salir adelante gracias a su resiliencia. Hoy, a sus 57 años, es un periodista de amplia trayectoria, escritor, y también coach ontológico. Además, bromeando sobre su estado sentimental, se define como un “gran solterón”.

Cuando Maugeri le preguntó si su soltería estaba relacionada con alguna infidelidad, el periodista contestó quitándole importancia a los sucedido: “Me fueron infiel, pero en realidad era una cosa de algunos meses”.

“El proyecto de pareja de ‘nos casamos para toda la vida’ y de formar la familia tipo nunca fue mi proyecto”, aclaró dejando claro lo que busca en su situación amorosa actual.

Al ser consultado sobre si alguna vez estuvo enamorado, confesó: “Me he enamorado, pero no para armar un proyecto. A veces lo pienso, pero me dura poco, me cansa la rutina. Evidentemente no profundicé lo suficiente, no es algo que doy por sentado. Tal vez ahora que estoy más sabio conmigo mismo y más experimentado me animaría a abrir el juego”.

Entre risas, el famoso conductor reveló que tiene la idea de crear la Asociación de Solterones y Solteronas de la Argentina. “Me encantaría, siento que alguien tiene que defendernos. La gente tiene una mirada de lástima. Además sos soltero hasta determinada edad y después pasas a ser ‘solterón’. Te ven como un ‘pobre’ que se quedó solo. No es así, yo elijo estar solo. Piensan que los solterones somos ángeles, que no tenemos sexo ni líbido”, comentó con humor.

Cuando el conductor le preguntó sobre su vida sexual, Mario Massaccesi respondió: “No tengo ratones, ¡tengo una selva en mi casa!”. Agregó que le gusta el sexo libre y con sentido. “Mi psicóloga tiene una teoría que dice que estoy tan enamorado de mi laburo que toda mi energía está puesta en eso, y no en un proyecto familiar”, concluyó el periodista, entre risas.

MDP