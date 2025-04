Zulemita Menem: “Sueño con Carlitos y hablo con él cada vez que voy al cementerio”

El 15 de marzo de 1995 quedó grabado a fuego en la memoria de la familia Menem. Ese día, Carlos Menem Jr., hijo del entonces presidente Carlos Saúl Menem y de Zulema Yoma, perdió la vida en un trágico accidente de helicóptero. A casi tres décadas del hecho, en una entrevista íntima con Héctor Maugeri para +Caras (Caras TV), Zulemita Menem recordó con profundo dolor la pérdida de su hermano y reveló que aún mantiene una conexión espiritual con él y su padre.

“Pensé: '¿Por qué lo eligieron a él y no a mí?'”, expresó al revivir el momento en que se enteró de la muerte de Carlitos. "Imaginate lo que yo sentía por mi hermano, que prefería dar mi vida a que se llevaran la de él. Hubiera dado la vida sin pensarlo y hoy sigo sosteniendo lo mismo", dijo visiblemente emocionada.

Carlos Menem, Zulemita, Zulema Yoma y Carlitos Jr.

La madre de Luca Bertoldi y Malek Pocoví también relató cómo fue que un presentimiento le anticipó que su hermano ya estaba en otro plano. “Estábamos subiendo al helicóptero con mi mamá para que nos trasladen al hospital San Nicolás y yo sentí que mi hermano ya no estaba, que se había despegado del mundo. Yo creo en la vida eterna, que no es esta”, relató, dando cuenta de su fe y su sensibilidad frente a lo trascendente.

El helicóptero de Carlitos Menem cayó en Ramallo el 15 de marzo de 1995. Con el viajaba el piloto Silvio Oltra.

Sin embargo, a pesar de su pérdida física, la conexión con Carlitos no se rompió. Al contrario, asegura que sigue viva: “Yo siempre lo sueño. No he dejado de ir al cementerio a visitarlo. Me hace bien. Hablo con él y con papá. Siento una enorme protección de mis dos ángeles. Muchas veces digo: 'Esto no es suerte, es protección'”.

El vínculo de Zulemita Menem con sus padres

Durante la entrevista, también recordó con ternura el vínculo que la unía con su padre, Carlos Menem, y se refirió a las críticas que recibió por haberlo besado en reiteradas ocasiones. “A pesar de que me criticaban y llegaron a decir que teníamos una relación incestuosa, no me arrepiento de ni un solo beso”, sostuvo con firmeza. Y agregó: “El único consejo que le puedo dar a quien tenga el padre vivo es que lo bese, lo abrace y lo cuide mucho. La figura del padre para una hija mujer es única”.

Otro momento emotivo de la charla llegó al ver un video de archivo en el que su padre, su madre y su hermano definían quién era Zulemita. Al verlo y escucharlo atentamente, las lágrimas fueron inevitables. “Me emociona tener el recuerdo vivo de ellos. Los recuerdo vivos, por eso no me acerqué al ataúd de mi hermano”.

Zulemita y su padre, Carlos Menem.

Respecto a su madre, comentó: “Gracias a Dios a mi mamá la tengo, tiene 82 años y está impecable. Y gracias a mis hijos porque le dan vida”.

Carlos Menem y Zulema Yoma se casaron por primera vez en 1966 y, a pesar de haberse separado, en los últimos años del exmandatario argentino se volvieron a juntar. “Mi mamá cuidó de mi papá los últimos diez años, se fue de la mano de ella. Sus últimos suspiros fueron de la mano con mi mamá”, concluyó Zulemita Menem.