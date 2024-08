Nacha Guevara, con una carrera prolífica que sigue sin encontrar techo, se ha consolidado como una artista multifacética y vanguardista, siempre un paso adelante en la escena cultural desde su juventud. En la reciente edición de +CARAS, la actriz y cantante visitó el living de Héctor Maugeri, donde recorrieron su historia a través de las tapas de la revista Caras y recordaron el audaz desnudo que realizó para Playboy.

A sus 83 años, Nacha Guevara sigue manteniéndose no solo espléndida, sino también en sintonía con la modernidad, gracias a su filosofía de vida y su actitud frente al paso del tiempo. “La maestría de la vida es vivir en el presente. Cumplir años es obligatorio, pero envejecer es opcional”, es una de sus frases de cabecera.

Nacha Guevara en Playboy

Durante la entrevista, la actriz y cantante reveló detalles sobre la experiencia que hizo a sus 52 años en la revista Playboy: “Me persiguieron durante años para que hiciera el desnudo. Finalmente, lo hice dos veces, pero me costó muchísimo. No me gustó hacer Playboy”.

La artista ícono nacional explicó que las escenas íntimas no son cómodas, pero que se esmeró en hacer su trabajo de la mejor manera posible. “Las escenas íntimas, los desnudos, no son fáciles”

Además, explicó cómo negoció su contrato: “Acepté hacer las fotos, pero no voy a cobrar hasta que yo muestre las imágenes que a mi me gustan y la editorial las acepte. Si no las acepta, se cancela el contrato, yo no cobro nada y estamos todos en paz. Yo tengo el dominio del material”.

Nacha Guevara en Interviú

La foto favorita de Nacha

Aunque no disfrutó el proceso, Nacha tiene una foto favorita que destaca entre todas. Es de la revista Interviú, donde también realizó un desnudo. “Es una imagen muy armoniosa, está muy bien hecha. Incluso hicieron una copia en Berlín. Es la única que tengo enmarcada en casa”.

MDP