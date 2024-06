Carolina Pampita Ardohain asistió al living del segmento de entrevistas que forma parte de las pantallas de CARAS TV y Net TV. El mismo se transmite de lunes a viernes, a partir de las 20:00 hs, y tiene el objetivo de honrar y hacer un recorrido por la vida de las diversas celebridades.

En este caso, la modelo estuvo con la grata compañía del director de la Revista CARAS que le realizó un cuestionario muy amplio y que la invitó a jugar con el recuerdo. Hubo lugar para ir por distintos caminos y uno de los que más amor largó fue charlar sobre sus hijos.

Cabe recordar que Pampita tuvo cinco hijos: Blanca, quien está siempre presente, Bautista, Beltrán y Benicio, con Benjamín Vicuña, y Ana, con Roberto García Moritán. Ellos son la luz de sus ojos y el motivo de de alegría cotidiana, los cuales van de la mano con enseñanzas y crianzas que desde chica tuvo presentes.

Más allá de que pueden tener lujos, ella se encarga de que cada uno de ellos sepan que en la vida todo cuesta y, mediante esta inculcación, que aprendan a valorar cada cosa que los rodea. Hay que tener en cuenta que la bailarina viene de una familia humilde y que, pese a que es muy exitosa en lo suyo, no conoce la palabra "ostentación".

Pampita y sus hijos.

Después de describir a sus tres varones, durante el reportaje, fue el turno de la más chiquita y la que contagia alegría por cada rincón de la casa. Anita, que hace ballet y está todo el tiempo luciendo distintos disfraces, es la princesa de la hermosa familia Ardohain-García Moritán

"Anita es muy espectacular. Todos mis hijos lo son", comenzó diciendo Pampita en relación a cómo son sus descendientes. Y agregó: "Anita es la princesa de toda la casa. Está siempre disfrazada, le han regalado muchos disfraces y a ella le encanta. Vive en un mundo mágico, de cuentos".

Y no se queda con el glamour de sus vestimentas, su hija va por más y busca conquistar a todos. "Además, va a ballet. Así que en casa está bailando todo el día", confesó al respecto de la danza que realiza su niña y a la que acompaña todo el tiempo junto a su elegante esposo.

Roberto García Moritán y Pampita.

Todos los hijos tienen un poco de sus padres, o quizás mucho. En esta sintonía, Pampita se comparó con Ana y dijo que ésta tiene algo que ella no: "Tiene algo muy femenino que yo no tuve de chica. Toda la casa está enamorada de ella. Todos hacemos lo que ella quiere".

Pampita y la enseñanza que Blanca le dejó para toda su vida

Carolina Pampita Ardohain sufrió la lamentable pérdida de su hija debido a una neumonía hemorrágica que fue contraída por un extraño virus. De igual forma, año tras año toda su familia la recuerdan soltando globos blancos dando lugar a un alegre ritual y que la hace estar presente más que en algún otro momento.

No hay dolor más grande para un padre y una madre que no tener más en físicamente a un descendiente. Frente a esto, la reconocida modelo reflexionó: "Blanca es mi gran maestra porque el aprendizaje de ser su mamá es constante y no dejo de evolucionar en ese sentido".

Por último, Pampita consideró el amor hacia Blanca Vicuña como infinito e imborrable. "Ese amor sigue creciendo y me hace querer continuar siendo mejor todos los días. Me parece que es una gran enseñanza que voy a tener hasta mis últimos días", concluyó en referencia al aprendizaje que todos los días tiene en +CARAS.

BL