Carolina Pampita Ardohain es la estrella que estuvo sentada en el sillón de +CARAS este jueves. En el segmento de entrevistas, que se transmite a través de las pantallas de CARAS TV y Net TV, reconoció que es una madre presente junto a Héctor Maugeri, quien logró una complicidad admirable.

La tecnología avanza constantemente y brinda un montón de herramientas que facilitan muchas cuestiones de la vida cotidiana de las personas. Un caso es WhatsApp o también podría ser Telegram, dos aplicaciones que hoy son las más importantes para mantener comunicados y que también permiten concentrar un gran caudal de gente en un grupo, realizar difusiones, entre otras cosas.

La modelo se encuentra inmersa en esta revolución tecnológica que ya tiene varios años y destacó una de las funciones que permiten estas aplicaciones. Teniendo muchos hijos y una carrera mediática de años tan importante es difícil lograr que todo funcione a la perfección o de la manera más organizada posible.

"Yo sin el chat de mamis no puedo existir. Alguien que trabaja como yo no me enteraría de nada", comenzó diciendo acerca de la importancia que para ella tiene el grupo de madres de cada uno de sus hijos. Maugeri no podía creer que Pampita destaque al chat de madres y allí, con su sonrisa característica, Pampita reafirmó: "Realmente no sé cómo se hacía antes sin el chat de mamis".

Pampíta y Héctor Maugeri.

Pampita y la gran utilidad del grupo de padres para recordatorios

Como toda madre presente, la bailarina de vasta trayectoria quiere estar atenta a todos los detalles y cumplir con todo lo que le exigen a sus hijos tanto en el ámbito escolar como fuera del mismo. Es por eso que destacó su presencia, como así también la de Roberto García Moritán a la hora de, por ejemplo, ir a todos los partidos de fútbol de sus hijos.

Retomando la relevancia que toma el grupo de madres y padres en su vida, Carolina Pampita Ardohain expresó en ese sentido en +CARAS: "Sé qué día hay prueba, si tienen la foto del colegio y deben ir prolijos. Todo. El chat de mamis es mi vida, es una ayuda de memoria constante".

Tanto ella como su esposo manejan una agenda muy cargada y que debe ser organizada, debido a sus funciones y trabajos exitosos, por lo que la modelo considera una herramienta tecnológica muy importante y no se imaginaría la vida sin tener el recordatorio constante de las madres de los compañeros de colegio de sus hijos.

BL